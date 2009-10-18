آلاینده ها افزایش یافته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاههای آزادی و استانداری به لحاظ آلاینده منواکسید کربن و ایستگاههای قلهک و آزادی به لحاظ آلاینده ذرات معلق در سایر مناطق در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف همراه با غبار محلی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر مناطق تا ساعت ظهر در شرایط منظم باقی بماند.

توصیه می شود در مناطق مذکور کلیه بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.