مسیر ریلی تهران - کرمان بازگشایی شد/ نقص فنی علت خروج قطار از ریل

حسین علی حاجی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: شامگاه گذشته به علت خروج قطار تهران - کرمان در محل آب شیرین کاشان این مسیر بسته شده بود که با تلاش نیروهای امدادی از صبح امروز مجدد بازگشایی شده و حرکت قطارها از سر گرفته شده است

وی خاطرنشان کرد: حادثه در ساعت 20 و 25 دقیقه شامگاه گذشته روی داد و 6 واگن این قطار که دارای 357 مسافر بود از ریل خارج شد و روی زمین خوابید که خوشبختانه تنها یکی از این واگنها مخصوص حمل مسافر بوده است.

حاجی خاطرنشان کرد: پنج واگن دیگر مخصوص حمل ماشین، دستگاه مولد برق قطار و .... بوده است.

حادثه تلفات جانی نداشته است

حاجی افزود: اغلب مجروحان این حادثه نیز به صورت سرپایی درمان و تنها پنج نفر از آنان که دچار مشکل بودند تا نزدیک ساعت یک بامداد در نزدیکترین بیمارستان به محل حادثه در حال درمان بودند و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به همراه نداشته است.

فرماندار شهرستان کاشان بیان کرد: پس از وقوع حادثه مسافران به مسجد "مشکات" منتقل و پس از آن نیز با نزدیک به 10 دستگاه اتوبوس ادامه سفر خود را انجام داده که تنها از این میان نزدیک به 10 نفر به تهران عزیمت کردند.

نقص فنی علت احتمالی حادثه بوده است

حاجی همچنین در خصوص علت حادثه با اشاره به اینکه احتمالا نقص فنی سبب بروز خارج شدن قطار از ریل شده است خاطر نشان کرد: نقص فنی یا سرعت زیاد می تواند از دلایلی باشد که سبب خارج شدن از ریل قطار تهران کرمان شده است.

وی خاطرنشان کرد: علت حادثه توسط کارشناسان راه آهن بررسی و نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید.