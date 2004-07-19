به گزارش خبرگزاري مهر ايشان كه امروز در ديدار مسئولان و روساي آموزش و پرورش سراسر كشور سخن مي‌گفتند، با تاكيد بر اينكه با پرورش چنين انسانهايي، جامعه از عدالت‌، آرامش و صلح، صدق و راستي بهره‌مند خواهد شد، با تاكيد بر اينكه كار آموزش و پرورش مهمترين كار در كشور است، افزودند: فاصله ميان ماده خام نيروي انساني كه همان كودك مي‌باشد، با محصول عالي آن كه بايد يك انسان انديشمند، فرزانه و عارف باشد، بسيار زياد و نقش آموزش و پرورش در اين مسير فو‌ق‌العاده مهم است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي هدف از تعليم و تربيت در مكتب اسلام را پرورش انسان مطلوب برشمردند و افزودند: اين وظيفه سنگين و خطير برعهده آموزش و پرورش است.

مقام معظم رهبري با تاكيد بر اينكه انسان مطلوب مورد نظر اسلام، علاوه بر پيشرفت در عرصه‌هاي مادي بايد داراي ويژگيهاي معنوي از جمله آراستگي روح، پايبندي به اخلاق و عدالت، علاقه‌مندي به كمال معنوي و حركت در اين مسير باشد، خاطر نشان كردند: آموزش و پرورش براي رسيدن به اين اهداف والا و ارتقاء علمي معلمان و دانش آموزان بايد از همه ابزارها و شيوه‌هاي جديد بهره جويد.

ايشان وضعيت كنوني جهان را نتيجه تفكر مادي و سرمايه‌داري و غلبه منطق زور و منزوي بودن ارزشهاي معنوي دانستند و تاكيد كردند: بر اساس اين تفكر، در دنياي امروز ادعاي پيروي از قانون، نظم، عدالت و حقوق بشر مي‌شود، اما در وراي اين شعارها، بدترين خشونت‌ها جايز شمرده مي‌شود و نفاق و دو رويي محور قرار مي‌گيرد.

حضرت‌آيت‌الله خامنه‌اي در بيان اهميت تعليم و تربيت در پرورش نسل آينده، افزودند: امريكا به‌رغم تمام امكانات مادي، تبليغاتي، نظامي و سياسي براي رسيدن به اهداف خود، به برخي كشورهاي منطقه براي تغيير كتابهاي درسي فشار مي‌آورد و اين نشانگر تعليم و تربيت است كه قدرتهاي بزرگ نيز در خصوص آن متمركز شده‌اند.

ايشان با اشاره به برخورداري آموزش و پرورش از عناصر فكري و ديني خوب و خدمات ارزشمند معلمان در مقاطع مختلف، بر لزوم همه جانبه‌گري در عرصه تعليم و تربيت تاكيد كردند و افزودند: بايد ضمن برطرف كردن خلاء بخش پرورشي در آموزش و پرورش در خصوص تربيت معلم، تقويت عناصر ديني و فكري، كمك به مدارس خوب و اداره صحيح مدارس، بيش از پيش تلاش شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي مسائل مادي را بخشي از نيازهاي مختلف آموزش و پرورش دانستند و تصريح كردند: علاوه بر مسائل مادي، ارتقا جايگاه و منزلت معلمان و مديران مدارس بايد مورد توجه جدي قرار گيرد و زمينه همكاري بيشتري اولياء با مدارس نيز فراهم شود.

در اين ديدار، پيش از سخنان مقام معظم رهبري، مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش در گزارشي از بيست و دومين نشست روساي آموزش و پرورش سراسر كشور گفت: اتخاذ روشهاي علمي براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، بهبود كيفيت و ارتقاء مهارت‌هاي علمي و شغلي معلمان، بهسازي و آموزش نيروي انساني، توسعه آموزش در مناطق محروم و بررسي شيوه‌هاي جديد آموزش از جمله محورهاي مورد بحث در اين نشست بوده است.

