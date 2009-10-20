آب سد رئیسعلی دلواری به کمترین حد خود رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، جعفر زیرراهی بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از شبکه های آبیاری دشت دالکی افزود: کاهش میزان بارندگی در استان فارس دلیل اصلی کاهش شدید آب در پشت سد رئیسعلی دلواری است.

وی اظهار داشت: به علت خشکسالی های پیاپی در استان فارس هم اکنون دبی ورودی به مخزن و حجم ذخیره ای سد رئیسعلی دلواری بسیار کاهش یافته به طوری که با وجود سد مخزنی در بالادست، آبیاری شبکه پایین دست دچار مشکل شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: همین امر باعث شده است دبی ورودی آب به شبکه آبیاری و زهکشی دالکی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد.

زیرراهی افزود: هم اکنون دبی ورودی شبکه آبیاری و زهکشی دالکی در شهرستان دشتستان به کمترین میزان در طول عمر خود یعنی به 1.5 متر مکعب در ثانیه رسیده است .

وی با اشاره به کاهش میزان بارندگی در سال های اخیر افزود: کاهش میزان بارندگی در استان موجب شده که دبی ورودی به شبکه آبیاری و زهکشی اهرم نیز به طور بی سابقه ای کاهش یافته و به حدود 35 لیتر در ثانیه برسد .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر خاطرنشان کرد: به منظور افزایش راندمان آبیاری در شبکه های استان، طرح نوبت بندی و کاهش عمق آبیاری در سطح نخیلات با نظارت گروه های گشت و بازرسی به اجرا درآمده است.

منطقه دالکی شهرستان دشتستان یکی از قطب های تولید خرما در استان بوشهر است.