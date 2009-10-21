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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۸:۴۳

یک بررسی نشان داد:

یک ششم مردم آمریکا زیر خط فقر / تفاوت نهادها در تعیین خط فقر

یک ششم مردم آمریکا زیر خط فقر / تفاوت نهادها در تعیین خط فقر

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد حدود 50 میلیون آمریکایی زیر خط فقر زندگی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فقر در جامعه آمریکا بسیار بیشتر از آن چیزی است که تا کنون تصور می شد، به طوری که بررسیهای جدید از وجود 47.4 میلیون شهروند فقیر در این کشور حکایت دارد.

این میزان که حدود 7 میلیون نفر بیش از مقداری است که آمارهای دولتی نشان می دهد، یک ششم کل جمعیت ایالات متحده را تشکیل می دهد. این در حالی است که برخی نهادهای آمریکایی رقم های متفاوتی را برای جمعیت زیر خطر فقر این کشور اعلام کرده اند.

علت این امر، معیارهای متفاوت این نهادها برای تعیین خط فقرعنوان شده است. به طور مثال "آکادمی ملی علوم آمریکا" (NAS)  اعلام کرده شمار شهروندان زیر خط فقر این کشور 15.8 درصد کل جمعیت است و ملاک این ادعای خود را بهره مندی شهروندان از بیمه های درمانی و نیز ویژگیهای جغرافیایی محل زندگی افراد دانسته است.

با این حال بررسیهای جدید که طبق استانداردهای جهانی انجام گرفته نشان می دهد میزان فقر در آمریکا طی شش دهه اخیر دو برابر شده است، با این حال میزان فقر کودکان در این مدت کاهش داشته، زیرا دولت به حمایتهای خود از زنان سرپرست خانوار افزوده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است : بیشترین میزان فقر در بین شهروندانی با اصالت آمریکای لاتین و کمترین میزان آن نیز در بین اروپاییهای سفید پوست به ثبت رسیده است.

کد مطلب 968326

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