حدود 5.5 هزار نفر در درگیریهای کشمیر هند کشته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پلیس هند شمار کشته شدگان درگیریهای 20 سال اخیر بین شورشیان و نیروهای دولتی در منطقه تحت کنترل این کشور در کشمیر را پنج هزار و 279 نفر اعلام کرد.



سخنگوی پلیس هند با بیان این مطلب گفت از میان کشته شدگان دولتی این درگیریها، 889 نفر نیروهای عادی پلیس، 470 نفر افسر و 131 نفر نیز جزو کمیته های محلی دفاعی بوده اند.

به گفته وی، در میان کشته شدگان همچنین شمار زیادی از نیروهای شبه نظامی شامل "نیروهای ذخیره مرکزی پلیس"، "نیروهای دفاع مرزی" و مانند آن وجود دارند. این افراد در درگیریهای مرزی 20 سال اخیر در منطقه کشمیر جان خود را از دست داده اند.

این آمار در مراسم یادبود کشته شدگان درگیریهای مرزی پلیس هند با شورشیان در بخش هندی کشمیر منتشر شد. درگیریهای مذکور از سال 1990 در بخش هندی کشمیر در جریان است.

گفتنی است آمارهای رسمی از کشته شدن بیش از 40 هزار غیرنظامی در درگیریهای 20 ساله دولت با شورشیان در کشمیر حکایت دارد و این در حالی است که فعالان حقوق بشر و مخالفان دولت هند این میزان بسیار بیشتر و در حدود 100 هزار نفر می دانند.