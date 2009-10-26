بررسی شیوه ای جدید برای کشت گیاهان در ایستگاه فضایی بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مطالعه که توسط دانشمندان دانشگاه تاسکگی در آلاباما انجام شده است با هدف یافتن راهی برای گنجاندن آنتی اکسیدانهای طبیعی و تازه به رژیم غذایی فضانوردانی که در فضا اقامت دارند ترتیب داده شده است. محققان طی این مطالعه 18 نوع مختلف هویجهای هیدروپونیک را با استفاده از دو روش کود دهی رشد دادند. ( در شیوه هیدروپونیک ریشه گیاه به جای خاک در مایعی که مملو از مواد غذایی گیاه است قرار داده می شود.)

گیاه هویج مملو از مقادیر زیادی کاروتنوید و رنگدانه های طبیعی است که به پروویتامینهای A شهرت داشته و با فرایند مقابله با سرطان، بیماری های قلبی، و نوعی بیماری چشمی در ارتباط بوده و می تواند پاسخهای ایمنی بدن را بهبود ببخشد.

فضانوردان به دلیل حضور در محیطی که از تابشهای کیهانی شدیدی برخوردار است می توانند به راحتی در معرض خطر ابتلا به انواع سرطان قرار گیرند بر همین اساس دانشمندان معتقدند افزوده شدن هویج به برنامه غذایی فضانوردان می تواند تا اندازه ای از تاثیرات منفی تابشهای کیهانی و توسعه سرطان بکاهد.

هویجهای مورد مطالعه به دو شیوه NFT و MTMS رشد داده شدند که در شیوه اول ریشه گیاه در نواری پلاستیکی آغشته به مواد مغذی و در شیوه دوم گیاه در ماده ای گل مانند به نام Turface رشد داده شد محصول این کشت به مدت 70 روز ذخیره سازی شد و از نظر رطوبت، چربی، میزان کاروتن رنگ، تست و بافت گیاهی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش زی نیوز، نتایج بررسی ها نشان داد هویج هایی که به شیوه MTMS کشت داده شده بودند بیشتر از نظر رنگ و ظاهر و هویجهایی که به شیوه NFT رشد داده شده بودند از نظر میزان کراتین و طعم مورد قبول قرار دارند و به همین دلیل محصول نوع دوم به احتمال قوی محصولی خواهد بود که در باغ ایستگاه فضایی بین المللی کشت داده خواهد شد.