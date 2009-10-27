حافظی به خبرنگار مهر گفت: با زحمت وتلاش بابک شعاعی طراح چهره پردازی فیلم تلویزیونی "ماهرخ" ،هفت کوتوله با گریمی مشابه کوتوله‌های فیلم سفید برفی، در این فیلم بازی می‌کنند و به کمک بچه‌های طراح لباس این هفت نفر شباهت بسیاری با کوتوله‌های داستان سفید برفی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: از تست گریم شهرزاد عبدالمجید که در "ماهرخ " نقش جادوگر را بازی می‌کند، راضی هستم، این شخصیت نیز شباهت بسیاری با کاراکتر مورد نظر ما پیدا کرده است. این فیلم که تصویربرداری آن درشمال انجام می‌شود به زودی کلید می‌خورد.

بهزاد خداویسی، حدیث فولادوند، شهرزاد عبدالمجید، فریده دریا‌مج و ملیکا ناظری بازیگران "ماهرخ " هستند. این فیلم برای گروه کودک و نوجوان شبکه دو و نمایش در جشنواره بین‌المللی فیلم همدان آماده می‌شود.

"ماهرخ" روایت زندگی دختر بچه‌ای است که باید به زودی پذیرای نامادری‌اش در خانه باشد، ترس از نامادری که متأثر از قصه‌های ماه پیشونی، سفید برفی و سیندرلا است باعث فرار او از خانه می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: رضا دلشاد، صدابردار:هادی افشار، مدیر تولید: علیرضا معینی، طراح صحنه و لباس : فرهاد ویلکیجی، طراح گریم : بابک شعاعی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سعید جلیلی، منشی صحنه: مژگان تمجیدی، آهنگساز: حمیدرضا صدری، ترانه سرا: نیلوفر لاری‌پور، طراح حرکات موزون: سعید داخ، بازیگردان: مریم کاظمی، تهیه‌کننده: حمیدرضا سیفی.