دکتر جهانگیر پرهمت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فناوری هسته ای در حوزه هایی چون ژنتیک و اصلاح نباتات، مدیریت خاک، آب و تغذیه گیاهی، نگهداری مواد غذایی و کنترل آفات و بهداشت و فرآورده های دامی دارای کاربردهای وسیعی است گفت: با استفاده از این فناوری می توان در جهت اصلاح صفات گیاهان زراعی و باغی، کنترل آفات با استفاده از پرتوهای یون ساز، افزایش زمان نگهداری و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی و افزایش بازدهی محصولات دامی از نظر کمی و کیفی اقدام کرد.

وی به همکاری موسسه تحقیقات کشاورزی با پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای اشاره کرد و ادامه داد: این موسسه با پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در زمینه کاربردهای انرژی هسته ای در مهندسی ژنتیک، مدیریت منابع طبیعی برای برآورد فرسایش خاک، تولیدات زراعی و باغی و تولید ارقام مقاوم به بیماری پروژه های مشترکی تعریف کرده که در حال اجرا است.

معاون وزیر کشاورزی تولید نارنگی بدون هسته را از پروژه های مشترک این دو مرکز تحقیقاتی نام برد و اضافه کرد: با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای موفق به تولید نارنگی بدون هسته شدیم که این پروژه با استفاده از فناوری هسته ای اجرا شد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی نیز در گفتگو با مهر از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد و گفت: با همکاری این سازمان تاسیسات پرتودهی در کشور راه اندازی می شود تا با پرتودهی به محصولات کشاورزی، مدت نگهداری این محصولات افزایش یابد.



محمد قنادی مراغه ای به کاربردهای فناوریهای هسته ای در کشاورزی اشاره کرد و گفت: از فناوریهای هسته ای در زمینه بالا بردن سطح عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی استفاده می شود.

وی از همکاری این پژوهشگاه با آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد و افزود: ایجاد تاسیسات ویژه برای پرتودهی از جمله همکاریهای این پژوهشگاه با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. در این پروژه با همکاری آژانس، تاسیسات ویژه ای برای پرتودهی محصولات کشاورزی در برخی از نقاط کشور به ویژه مراکز کشاورزی ایجاد خواهد شد.

افزایش زمان نگهداری خرما با پرتودهی

قنادی با تاکید بر اینکه این پروژه در صورت تایید نهایی اجرایی می شود، اظهار داشت: از جمله کابردهای این روش می توان به بالا بردن زمان نگهداری محصولات کشاورزی اشاره کرد که در این زمینه پژوهشگاه با پرتودهی "خرما" موفق شد زمان نگهداری خرما را چندین برابر کنند.

رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای با تاکید بر اینکه ایران یکی از کشورهای تولید کننده خرما در جهان است به مهر گفت: نتایج این تحقیقات نشان داد که این روش می تواند از ورود حشرات به داخل خرما و همچنین از ضایع شدن این محصول جلوگیری کند. ضمن آنکه با پرتو دهی خرما موادی که موجب ترش شدن خرما می شود از بین می روند.

بالا بردن زمان نگهداری پیاز و سیب زمینی

وی ادامه داد: روش پرتودهی برای محصولاتی چون "پیاز" و "سیب زمینی" به منظور بالا بردن زمان نگهداری نیز در حال اجرا است که در صورت تایید نهایی برای کلیه محصولات اجرایی می شود.

تولید نارنگی بی دانه

قنادی بالا بردن سطح عملکرد محصولات کشاورزی را از دیگر زمینه های در این همکاری دانست و خاطرنشان کرد: با استفاده از فناوری هسته ای می توان سطح عملکرد محصولات کشاورزی را افزایش دهیم از این رو در فاز اول این پروژه با همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی موفق به تولید نوعی نارنگی بی دانه در کرج شدیم.

قنادی ادامه داد: علاوه بر این با پرتودهی محصولات استراتژیک چون گندم، جو و برنج موفق به افزایش سطح عملکرد این محصولات شدیم ضمن آنکه با این روش با کوتاه کردن ساقه های گندم کیفیت این محصول را ارتقا بخشیدیم.

کوتاه کردن ساقه های گندم و برنج

وی در این باره توضیح داد: ساقه های بلند گندم و برنج با وزش باد کج شود که این امر باعث می شود در زمان درو با کمباین، این ساقه ها درو نشود ولی با کوتاه کردن ساقه آنها این مشکل برطرف می شود.