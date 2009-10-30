امکانات بازرسی های حرم رضوی مناسب زائران نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید مصطفی طباطبایی نژاد در حاشیه همایش چشم انداز پایتخت معنوی ایران در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به حجم زائری که به این شهر سفر می کنند حفظ و شان شخصیت زائران این امام از ضروریات است و در این راستا به روز کردن امکانات بازرسی در این کلانشهر امری مهم و ضروری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشهد را پایگاه اسلام دانست و افزود: به روز کردن امکانات تجهیزات و زیرساختهای موجود در این شهر مهم است که باید در این زمینه همه نهادهای مسئول از جمله دولت و مجلس تمام تلاش خود را انجام دهند.

نماینده مردم اردستان افزایش امنیت و ایجاد احساس آرامش را زمینه ساز توسعه و گسترش حجم زائران و مسافرانی که به این شهر و ایران سفر می کنند، عنوان کرد و گفت: دشمن سعی دارد با ایجاد نا امنی در ایران علاوه بر تخریب چهره ایران در جوامع بین الملل و جوامع اسلامی، باعث کاهش حضور گردشگران سایر کشورهای مسلمان به ایران خواهد شد.