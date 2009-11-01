مناسبات دوستانه تهران - دوحه به سمبل روابط دوستانه در منطقه تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان و نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با ابراز خرسندی از روابط دوستانه و گسترده سیاسی دو کشور، راه های ارتقاء سطح همکاری ها در عرصه های اقتصادی و منطقه ای و متوازن کردن این همکاری ها با مناسبات سیاسی فیما بین را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند.

متکی در این دیدار با اشاره به طراحی چارچوب های متعدد برای توسعه و تقویت همکاری های دو کشور و انعقاد توافقنامه ها و تفاهمات فراوان در زمینه همکاری های فیما بین درعرصه های نفت و گاز، حمل و نقل، سرمایه گذاری مشترک و تسهیلات کنسولی، اجرایی شدن این توافقات را به نفع منافع دو ملت و توسعه و رفاه منطقه توصیف کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: مناسبات دوستانه تهران - دوحه به سمبل روابط دوستانه در منطقه تبدیل شده و بهره و میوه این نهال دوستی، نصیب مردم دو کشور و آثار مثبت و سازنده آن برای منطقه خواهد بود.

نخست وزیر قطر نیز با تاکید بر اراده مقامات عالیه قطر بر گسترش و تقویت مناسبات و همکاری های تهران و دوحه اظهار داشت: روابط دو کشور همواره در حال رشد و توسعه بوده و هیچ مانعی بر سر راه تحکیم همکاری های فی ما بین و پایبندی به دوستی و برادری با ایران نمی بینیم.

وی افزود: دوحه برای اجرای توافقات فیما بین بسیار جدی و علاقه مند است و آماده عملیاتی کردن توافقات دو کشور در کلیه زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری از جمله در زمینه انرژی، نفت، گاز، مسکن، سرمایه گذاری، امور کنسولی و تبادل کالا می باشد.

شیخ حمد تصریح کرد: روابط ما با تهران موسمی و مقطعی نیست، بلکه روابطی پایدار و دراز مدت و حائز اهمیت فراوان می باشد.

نخست وزیر و وزیر خارجه قطر افزود: باید اذعان کرد که لازم است تلاش کنیم مناسبات اقتصادی متناسب و همسطح مناسبات سیاسی، بسیار دوستانه و صمیمی بین دو کشور گردد.

در این دیدار همچنین در خصوص برگزاری اجلاس آتی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در دوحه تا پایان سال جاری توافق به عمل آمد.

متکی شنبه شب وارد دوحه شد و در فرودگاه مورد استقبال دکتر خالد العطیه وزیر امور همکاری های بین المللی و سرپرست وزارت تجارت بازرگانی قطر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان بامداد یکشنبه در ادامه سفر خود به منظور شرکت در دوازدهمین اجلاس شورای وزیران امور خارجه گروه دی هشت دوحه را به مقصد کوالالامپور محل برگزاری اجلاس ترک کرد.