واگذاری امور آب شرب روستاها به دهیاران

به گزارش خبرنگار مهر در خلیل آباد، حسین عباسپور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس توافق نامه تنظیم شده بین شرکت آب و فاضلاب کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، اختیارات مربوط به واگذاری امتیاز جمع آوری وجوه مصرفی نگهداری و حفاظت از شبکه های آبرسانی در روستاها به عهده شوراها و دهیاریها است.

وی گفت: این طرح برای اولین بار از ابتدای آبان ماه در روستای (کاریزک) از توابع بخش مرکزی شهرستان به صورت پایلوت در حال اجرا است.

وی واگذاری امور به مردم، تسهیل در جمع آوری وجوه آب مصرفی، سرویس دهی مناسب و نظارت بر مصرف آب شرب را از اهداف این طرح ذکر کرد.

عباسپور با یادآوری اینکه برای اجرای این طرح تمامی دهیاری های بخش مرکزی آمادگی خود را اعلام کرده اند افزود: پس از بررسی و اعلام نتایج حاصل از اجرای آن در روستاهای کاریزک تصمیم در مورد تسریع بخشیدن آن در سایر روستاها گرفته خواهد شد.

بخشدار مرکزی خلیل آباد با اشاره به اینکه مبلغ جمع آوری شده از مصرف آب، در روستاها هزینه می گردد؛ از مردم خواست همکاری لازم را با شوراها و دهیاران داشته باشند تا در جهت ارائه خدمات بهتر و صرفه جویی در مصرف آب مدیریت بهتری را شاهد باشیم.

روستای کاریزک با 200 خانوار جمعیت در فاصله 6 کیلومتری شهر خلیل آباد واقع گردیده است.

