دبیرخانه حقوقی محاکمه جنایتکاران صهیونیست ایجاد شود/ تهران بهترین مکان

دکتر "محمود رمضان" حقوقدان و محقق لبنانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مقاومت به تشکیل کشور فلسطین منجر خواهد شد.

وی، راه تشکیل دولت فلسطین در شرایط کنونی را مقاومت دانست و ابراز داشت: فلسطینی ها خواهان جنگ نیستند، آنها در یک دست خود زیتون گرفته و در دست دیگر تفنگ گرفته اند تا ثابت کنند که آنها صلح طلبند.

تنها در صورتی فلسطینی ها سلاح خود را زمین خواهند گذاشت که حقوق آنها برای بازگشت به سرزمینشان به رسمیت شناخته شود.

این حقوقدان لبنانی با اشاره به طرح های سازش مطرح شده که بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان را در نظر نمی گیرد، گفت: تنها در صورتی فلسطینی ها سلاح خود را زمین خواهند گذاشت که حقوق آنها برای بازگشت به سرزمینشان به رسمیت شناخته شود.

وی، صلح در منطقه خاورمیانه را تنها با به رسمیت شناخته شدن حقوق فلسطینی ها برای حاکمیت بر سرزمینشان ممکن دانست و گفت: مقاومت در مقابل تجاوزات صهیونیست ها تا احقاق حقوق فلسطینی ها ادامه خواهد یافت.

رمضان ابراز داشت: تجاوز صهیونیست ها به فلسطین، تجاوز به یک منطقه جغرافیایی نیست بلکه تجاوز به جهان اسلام و جامعه عرب است و اکنون اسرائیل با جنایات ضد بشری که مرتکب می شود به تهدیدی برای جامعه انسانی تبدیل شده است.

این کارشناس حقوق بین الملل به تجاوزات رژیم صهیونیستی و اشغال قسمت هایی از جنوب لبنان توسط این رژیم نیز اشاره کرد و گفت: لبنانی ها نیز به کمک مقاومت حزب الله تا خروج کامل اشغالگران از سرزمین خود ایستاده اند.

رمضان خواستار ایجاد دبیرخانه ای در یکی از کشورهای اسلامی برای کار روی ابعاد حقوقی و شیوه محاکمه سران رژیم صهیونیستی شد.

وی، ایران را حامی جدی مقاومت لبنان، فلسطین و تمامی گروه های آزادیخواه در جهان توصیف کرد و خواستار ایجاد دبیرخانه تعقیب جنایات سران رژیم صهیونیستی در تهران شد.