نوجوان 13 ساله کرجی؛ نماد مقاومت و از خودگذشتگی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اگر چه بیش از 20 سال از جنگ تحمیلی می گذرد و در این دوران نیز ایران اسلامی، شهدا و جانبازان زیادی را به انقلاب تقدیم کرده است اما در این بین هستند شهدایی که می توان از آنها به عنوان سمبل مقاومت و شهادت نام برد.

شهید محمدحسین فهمیده و شهید بهنام محمدی راد دو نوجوان 13 ساله ای بودند که به رغم سن و سال پایین قدم در راه دفاع از خاک کشور گذاشتند و با نثار خون سرخ خود درس ایثار و از خودگذشتگی را به همگان آموختند.

شاید برای نوجوان و جوان دنیای فناوری ارتباطات امروز درک این شهامت، ایثار و از خودگذشتگی کمی مشکل باشد اما برگزاری برنامه های فرهنگی همچون یادواره شهدا می تواند به فهم و درک نوجوان امروز از دفاع مقدس و از خودگذشتگی شهدا کمک کند.

در همین راستا یادواره شهید فهمیده و 36 هزار شهید دانش آموز و چهار هزار شهید فرهنگی روز دوشنبه پس از سالها تلاش به صورت ملی و با حضور مسئولان کشوری و محلی و دانش آموزان بسیجی سراسر کشور در کلانشهر کرج برگزار شد.

سردار دکتر رحیم صفوی یکی از مهمانان این همایش بود که در جمع دانش آموزان بسیجی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران هم از حیث درونی و هم از حیث بیرونی متکی به فرهنگیان است و در واقع این اتقلاب یک انقلاب فرهنگی بوده است و هشت سال دفاع مقدس نیز نماد مقاومت اسلامی است.

جبهه های نبرد حق محل نزول امداد الهی بود

دستیار ارشد فرمانده کل قوا گفت: جبهه های نبرد حق علیه باطل در دوران دفاع مقدس محل نزول امداد الهی بود و این موضوع را کسانی که در جبهه ها بودند با چشم دل و چشم سر دیدند.

وی با بیان خاطراتی از دوران حضور در جبهه های دفاع مقدس افزود: شهیدان عاشقان سبکبالی بودند که رضایت خدا و ملاقات با اولیا خدا را بر لذتهای دنیایی ترجیح دادند و در حقیقت شهیدان مظهر شجاعت و اخلاص ملت بزرگوار ایران هستند.

صفوی خاطرنشان کرد: روحیه شهدا غیرقابل وصف است و در فتح خرمشهر نیز کسانی که به شهادت رسیدند تربیت شدگان مکتب امام خمینی (ره) بودند.

وی عنوان کرد: با گذشت 20 سال از جنگ تحمیلی و تقدیم 200 هزار شهید، 320 هزار جانباز و 40 هزار آزاده دستاوردهای ارزشمندی برای کشور و انقلاب اسلامی به دست آمده که باید از آنها پاسداری کرد.

فرمانده کل سابق سپاه پاسدران انقلاب اسلامی یادآور شد: زنان، جوانان و ایران اسلامی الگوی مقاومت برای همه ملتهایی است که می خواهند به استقلال، آزادی و حاکمیت در سرنوشت خود برسند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود.

سردارعلی فضلی گفت: این یادواره علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهید فهمیده و 36 هزار شهید دانش آموز و چهار هزار شهید فرهنگی، بزرگداشت 41 شهید راه وحدت، سردار شوشتری و محمدزاده و تمامی شهدای شیعه و اهل تسنن است.

وی افزود: این یادواره کشوری به همت قرارگاه فرهنگی محرم، ائمه جمعه کرج و شهرستانهای تهران، نمایندگان مجلس، آموزش و پرورش، بنیاد شهید، دانشگاهها، تربیت بدنی، اداره ارشاد، اطلاعات، بسیج و سپاه و رسانه ها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برپا شده است.

هدف نهایی یادواره ارائه نماد است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در این مراسم بیان داشت: هدف غایی و نهایی این یادواره ارائه نماد است و این نماد در قرآن نیز به آن اشاره شده است.

سردار محمدرضا نقدی ادامه داد: روحیه عدالت خواهی، حقیقت جویی، آزادی خواهی، روحیه دفاع از مظلوم، غیرت انقلابی گری، فداکاری و ایثار روحیه ای است که بیشتر در نوجوانان و جوانان ظهور و بروز می کند.

وی اغلب فرماندهان لشگرهای دوران دفاع مقدس را جوانان برشمرد و گفت: باید تهذیب و خودسازی و معنویت را در جوانان نهادینه کرد زیرا اگر تهذیب نداشته باشیم باید درمانده ابرقدرتها شویم و باید علم خود را نیز باور کنیم.

همچنین امام جمعه کرج نیز در سخنان کوتاهی اظهار داشت: انسان باید ارزش خود را در چیزی بداند که او را زیبا می کند، عده ای را زنده بودن شکوه می دهد و عده ای را نیز شهادت زیبا می کند و عده ای را فنا شدن و فدا شدن در راه خدا و شهدا در این دسته جای می گیرند.

ادای تکلیف قیمت شهداست

حجت الاسلام محسن کازرونی یادآور شد: خود خدا و رضایتمندی خدا و ادای تکلیف، قیمت شهداست.

فرمانده سپاه ناحیه کرج نیز ضمن قدردانی از دست اندرکاران یادواره فوق بیان داشت: کرج به این دلیل میزبانی یادواره فوق را بر عهده دارد که محل رشد و نمو شهید محمدحسین فهمیده در کرج بوده است.

سردار حمزه میرتقی افزود: این مراسم در سایر شهرستانها نیز برگزار می شود اما به شکل سراسری تنها کرج عهده دار برگزاری یادواره شهداست.

وی تاکید کرد: نسل جدید باید دارای الگو و اسوه باشد و شهید فهمیده به نیابت از سایر شهدا به عنوان اسوه و الگو انتخاب شده است.

در پایان این مراسم که جمعی از مسئولان کشوری و محلی حضور داشتند از خانواده شهید محمدحسین فهمیده و شهید بهنام محمدی راد و جمعی از دانش آموزان نخبه بسیجی تقدیر شد.