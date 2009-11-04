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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۸:۵۲

ساخت هفت موزه تاریخی مصوب دولت در گلستان بلاتکلیف مانده است

ساخت هفت موزه تاریخی مصوب دولت در گلستان بلاتکلیف مانده است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: تاکنون هیچ اقدامی برای ساخت هفت موزه از مجموع مصوبات سفر هیئت دولت به استان انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی شامگاه سه شنبه در بازدید خبرنگاران از آثار تاریخی و ارزشمند گرگان افزود: از مجموع 12 موزه مصوبه سفر دولت به استان تنها موزه علی آبادکتول ساخته شد.

وی اظهار داشت: موزه گنبد کاووس دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد و موزه های گمیشان، رامیان و مینودشت در دست اقدام است.

وی به سومین جشنواره فرهنگی اقوام ایران زمین در گلستان اشاره و اضافه کرد: این جشنواره 21 تا 24 آبان ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی با شرکت مهمانان داخلی و خارجی برگزار می شود.

به گفته فعالی، این جشنواره در بخشهایی مانند صنایع دستی، آداب و سنن اقوام ایران زمین، مراسم آیینی، موسیقی اقوام، جشنواره غذاها و .. برگزار می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان افزود: در این جشنواره اقوام مختلف کشور در 64 غرفه شامل 42 غرفه در محوطه بیرونی با مساحت کل 567 متر مربع و 22 غرفه در فضای داخل تالار فخرالدین اسعد گرگانی با مساحت 198 مترمربع و در مجموع 765 مترمربع فضای نمایشگاهی، فرهنگ و آداب و سنن خود را به نمایش می گذارند.

فعالی یادآور شد: نمایشگاه صنایع دستی نیز همزمان با این جشنواره با شرکت هفت استان به صورت منطقه ای و با حضور گیلان، مازندران، خراسان شمالی، سمنان، تهران، قزوین، گلستان در 34 غرفه برگزار خواهد شد.

وی همچنین به برپایی نمایشگاه جاذبه های گردشگری در این جشنواره اشاره کرد و گفت: با شرکت 15 استان در قالب 28 غرفه از زنجان، کهگیلویه و بویر احمد، ایلام، یزد، خوزستان، مازندران، سمنان، گلستان، خراسان شمالی، گیلان، لرستان، تهران، اردبیل، قزوین و هرمزگان، جاذبه های گردشگری کشور به نمایش در خواهد آمد.

به گفته وی آداب و رسوم و ویژگیهای فرهنگی اقوام ایرانی در قالب شش قومیت شامل ترکمن، کتول، سیستانی، قزاق، قزلباش و محلی مازندرانی و موسیقی های محلی اقوام ایرانی در هفت گروه از استانهای اردبیل، گیلان، خراسان شمالی، مازندرانی، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و سمنان، در این جشنواره معرفی و به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: با توجه به حضور مدیران 30 دفتر فعال خدمات مسافرتی کشور در این جشنواره از جمله استانهای مازندران، تهران، شیراز، خراسان رضوی و گیلان با هدف ایجاد رونق در فعالیتهای تورگردانی در گلستان، نسبت به اجرای تورهای گردشگری استان اقدام کرده و در قالب تور دو روزه این مدیران با پتانسیلهای گردشگری استان آشنا می شوند.
 
فعالی به طرحهای سال گذشته میراث فرهنگی استان اشاره و اضافه کرد: در این مدت 16 میلیارد ریال برای اجرای 26 طرح در این بخش تخصیص یافت که 15 پروژه استانی و 11 پروژه ملی بوده است.

کد مطلب 976483

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