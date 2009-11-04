ساخت هفت موزه تاریخی مصوب دولت در گلستان بلاتکلیف مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی شامگاه سه شنبه در بازدید خبرنگاران از آثار تاریخی و ارزشمند گرگان افزود: از مجموع 12 موزه مصوبه سفر دولت به استان تنها موزه علی آبادکتول ساخته شد.

وی اظهار داشت: موزه گنبد کاووس دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد و موزه های گمیشان، رامیان و مینودشت در دست اقدام است.

وی به سومین جشنواره فرهنگی اقوام ایران زمین در گلستان اشاره و اضافه کرد: این جشنواره 21 تا 24 آبان ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی با شرکت مهمانان داخلی و خارجی برگزار می شود.

به گفته فعالی، این جشنواره در بخشهایی مانند صنایع دستی، آداب و سنن اقوام ایران زمین، مراسم آیینی، موسیقی اقوام، جشنواره غذاها و .. برگزار می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان افزود: در این جشنواره اقوام مختلف کشور در 64 غرفه شامل 42 غرفه در محوطه بیرونی با مساحت کل 567 متر مربع و 22 غرفه در فضای داخل تالار فخرالدین اسعد گرگانی با مساحت 198 مترمربع و در مجموع 765 مترمربع فضای نمایشگاهی، فرهنگ و آداب و سنن خود را به نمایش می گذارند.

فعالی یادآور شد: نمایشگاه صنایع دستی نیز همزمان با این جشنواره با شرکت هفت استان به صورت منطقه ای و با حضور گیلان، مازندران، خراسان شمالی، سمنان، تهران، قزوین، گلستان در 34 غرفه برگزار خواهد شد.

وی همچنین به برپایی نمایشگاه جاذبه های گردشگری در این جشنواره اشاره کرد و گفت: با شرکت 15 استان در قالب 28 غرفه از زنجان، کهگیلویه و بویر احمد، ایلام، یزد، خوزستان، مازندران، سمنان، گلستان، خراسان شمالی، گیلان، لرستان، تهران، اردبیل، قزوین و هرمزگان، جاذبه های گردشگری کشور به نمایش در خواهد آمد.

به گفته وی آداب و رسوم و ویژگیهای فرهنگی اقوام ایرانی در قالب شش قومیت شامل ترکمن، کتول، سیستانی، قزاق، قزلباش و محلی مازندرانی و موسیقی های محلی اقوام ایرانی در هفت گروه از استانهای اردبیل، گیلان، خراسان شمالی، مازندرانی، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و سمنان، در این جشنواره معرفی و به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: با توجه به حضور مدیران 30 دفتر فعال خدمات مسافرتی کشور در این جشنواره از جمله استانهای مازندران، تهران، شیراز، خراسان رضوی و گیلان با هدف ایجاد رونق در فعالیتهای تورگردانی در گلستان، نسبت به اجرای تورهای گردشگری استان اقدام کرده و در قالب تور دو روزه این مدیران با پتانسیلهای گردشگری استان آشنا می شوند.



فعالی به طرحهای سال گذشته میراث فرهنگی استان اشاره و اضافه کرد: در این مدت 16 میلیارد ریال برای اجرای 26 طرح در این بخش تخصیص یافت که 15 پروژه استانی و 11 پروژه ملی بوده است.