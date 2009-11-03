حل معضلات اجتماعی در گرو حل مشکل مسکن و اشتغال جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی نیکزاد غروب سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی قم که با حضور مدیران استانی در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد طی سخنانی مسکن و اشتغال را از جمله مشکلات اساسی جوانان کشور دانست و اظهار داشت: ما اگر بتوانیم معضل مسکن و اشتغال را حل کنیم بسیاری از معضلات اجتماعی امنیتی، اقتصادی و... نیز حل خواهد شد.



وی توجه به تأمین مسکن اقشار ضعیف را از جمله سیاست‌های اصلی دولت دانست و تأکید کرد: خوشبختانه دولت توجه خوبی به این مهم دارد و طرح‌های مناسبی نیز در این زمینه در حال اجراست منتهی باید توجه داشت که حل مشکل مسکن در کشور تنها به وسیله وزارت مسکن میسر نخواهد شد و همه باید دست به دست هم دهند تا مسکن جوانان تأمین شود.



نیکزاد یادآور شد: خوشبختانه الان فضای کار و تلاش در کشور فراهم است لذا مدیران دولتی باید همت کنند تا مشکلات حل شود.



مدیران نگران منابع مالی پروژه مسکن مهر نباشند



وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جزئیات طرح مسکن مهر خاطر نشان ساخت: دولت بیش از پنجهزار میلیارد تومان خط اعتباری برای مسکن مهر گذاشته است بنابراین مدیران نباید نگران منابع مالی این پروژه باشند.



وزیر مسکن اضافه کرد: در استان قم نیز بیش از 51 میلیارد تومان برای پروژه مسکن مهر تخصیص یافته است و مدیران استان باید با تلاش و برنامه‌ریزی، مشکل مسکن مهر را در قم حل نمایند.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی قم از مشهد آمد



علی‌اکبر ابوطالبی که 18 ماه بیشتر از حضورش در رأس سازمان مسکن و شهرسازی قم نگذشته بود جای خود را به علیرضا بزرگوار که پیش از این شهردار منطقه 8 مشهد بود واگذار کرد.



عدم برنامه‌ریزی صحیح برای پروژه مسکن مهر و سردرگمی متقاضیان انبوه‌ این پروژه و همچنین توجه نکردن به احیای بافت فرسوده شهر از جمله مهمترین انتقاداتی بود که در مدت حضور ابوطالبی در مسکن و شهر‌سازی قم از وی می‌شد که دامنه این انتقادات و نارضایتی به مسئولان شهر و استان نیز گاهاً کشیده شد.



فرماندار قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به این نکته که برای احیای بافت‌های فرسوده شهر قم هیچگونه اقدام عملی انجام نشده از بی توجهی به احیای بافت‌ فرسوده شهر قم انتقاد کرده بود.



علی نیکان قمی خواستار تحول اساسی در احیای بافت‌های فرسوده شهر قم شد.



استاندار قم نیز در جلسه معارفه‌اش ضمن انتقاد شدید از بی توجهی به بافت فرسوده و سیاسی شهر قم، بازنگری طرح جامع مسکن قم را از جمله اولویت‌های خود در استان ذکر کرد.



حجت‌الاسلام محمد حسین موسی‌پور در این ارتباط خاطر نشان کرده بود: اگر طرح جامع مسکن و شهرسازی قم درست تهیه و اجرا شده بود با این منظر و قواره نامناسب شهر مواجه نبودیم.



بعد از این سخنان استاندار در بین مسئولان و اصحاب رسانه این شایعه که استاندار حتماً رئیس سازمان مسکن و شهرسازی قم را تغییر خواهد داد، دهان به دهان چرخید تا این که این شایعه رنگ حقیقت به خود گرفت و استاندار قم شهردار منطقه 8 مشهد را جایگزین مهندس ابوطالبی کرد.



در این بین اما ابراهیم ملکی، مسئول روابط عمومی سازمان مسکن و شهرسازی قم دلیل تغییر رئیس این سازمان را بازنشستگی مهندس ابوطالبی ذکر کرد.