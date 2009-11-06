پروازهای فرودگاه اراک از سر گرفته شد

محمد رضا عاشوری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با برطرف شدن مشکلاتی جون زیرساخت‌های فرودگاه، تهیه هواپیما و تهیه بلیت و مسافر، پروازهای این فرودگاه آغاز شد و اولین پرواز به سمت مشهد مقدس انجام شد.

وی توضیح داد: با توجه به کمبود هواپیما در کشو، مقرر شد از محل سرمایه در گردش اعتباری در اختیار شرکت تابان به عنوان شرکت مجری قرار گرفته و این شرکت توانسته است با اخذ ۱۰ میلیارد ریال از بانک‌ ملی استان مرکزی نسبت به خرید و تهیه هواپیمای مسافربری اقدام کند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار مرکزی همچنین با اشاره به اینکه برای راه‌انداری فرودگاه ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است، اضافه کرد: تهیه و فروش بلیت به مسافران نیز توسط شرکت خصوصی انجام می‌شود.

عاشوری آماده‌سازی فرودگاه اراک در راستای توسعه و پیشرفت استان در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: امیدواریم با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم فرودگاه اراک و انجام پروازهای داخلی بتوان با کاهش وقفه و زمان در راستای توسعه همه جانبه استان تلاش کرد.