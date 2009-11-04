269 نفر در زلزله هرمزگان مجروح شدند

فرشید عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام این خبر افزود: از 269 مجروح مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر بندرعباس برخی دچار شوک روحی و روانی شده اند که توسط تیمهای پزشکی و روانشناسی در حال درمان هستند.

وی بیان کرد: برخی از مراجعه کنندگان در حین فرار و خروج از ساختمان دچار مصدومیت شده اند و برخی هم که افراد سالمند، زنان باردار و بیماران قلبی بوده اند دچار ترس و افت فشار خون شده اند.

عابدی افزود: از تعداد 269 مجروح 44 نفر در بیمارستانهای شهید محمدی، صاحب الزمان، خاتم الانبیا و خلیج فارس بستری هستند که به مرور زمان مرخص می شوند.

وی بیان کرد: بلافاصله پس از وقوع زمین لرزه ساعت 2 و 56 دقیقه بامداد روز چهارشنبه تیمهای پزشکی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان در سطح شهر اقدام به امدادرسانی به مجروحین این حادثه کرده اند.

عابدی در پایان خاطرنشان کرد: پایگاه های سطح شهر بندرعباس از سه پایگاه به هفت پایگاه جهت امدادرسانی مناسب به حادثه دیدگان افزایش یافته است.

زلزله ای به بزرگی 4.9 در ابعاد ریشتر ساعت 2 و 56 دقیقه و 49 ثانیه بامداد امروز چهارشنبه بخشهای وسیعی از استان هرمزگان را لرزاند. این زلزله که در جزیره قشم و بندرخمیر نیز احساس شد بخشهایی از بافت قدیمی شهر و منازل مسکونی را تخریب کرده است.

همچنین برق بخشهایی از شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان همچنان قطع است. امدادرسانی به آسیب دیدگان با حضور نیروهای امدادی به طور گسترده ادامه دارد.