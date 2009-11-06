برگزاری مسابقه عکس "29 بهمن" در تبریز

ناصر وحیدی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هنر عکاسی در میان هنرهای کاربردی از ظرافت،‌دقت و اهمیت خاصی برخوردار است و هر عکسی تصویر دوباره ای از جهان پیرامون ماست و ما را بر آن می دارد که جهان را به دقیق تر نظلره کنیم.

وحیدی مهر 29 بهمن تبریز را نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی دانست و آن را در تحقق آرمانهای مردم انقلابی ایران امری اجتناب ناپذیر عنوان کرد.

وی افزود:‌ حادثه این روز تاریخی پس از صدور پیام تاریخی امام خمینی (ره) آن چنان سرنوشت ساز شد که برای مبارزات سایر شهرها نیز الگویی تاریخی محسوب گردید.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل رسالت هنرمندان را در معرفی این حادثه عظیم تاریخی بسیار مهم عنوان کرد و گفت: هنرمندانی که در بیست و نهم بهمن ماه توانسته اند این لحظات عظیم را ثبت نمایند می توانند آثار خود را تا پایان دیماه جاری به دبیرخانه این مسابقه واقع در بلوار استاد شهریار،‌مجتمع فرهنگی و سینمایی 22 بهمن تبریز،‌انجمن هنر عکاسی استان ارسال کنند.

وی افزود: محدودیتی از لحاظ تعداد عکسهای ارسالی برای عکس قدیمی حماسه 29 بهمن وجود ندارد اما برای سالگردهای این روز 10 قطعه عکس به صورت عکس یا CD با فرمت tiff - jpeg با رزولیشن DPI 300 و عرض حداقل 30 سانتی متر ارسال شود.

زمان برگزاری نمایشگاه بیستم بهمن و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز نیز 27 بهمن ماه جاری اعلام شده است. این مسابقه توسط ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت 29 بهمن تبریز با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، سازمان اسناد ملی منطقه شمالغرب کشور و انجمن هنر عکاسی استان برگزار می شود.