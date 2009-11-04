لاله افتخاری رئیس فراکسیون قرآن و عترت و نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اردیبهشت ماه امسال منشور توسعه فرهنگ قرآنی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این اقدام بیش از پنج سال از سوی فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی پیگیری می شد و پس از ارائه خدمت مقام معظم رهبری در نهایت به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

افتخاری ضرورت جلسه روز دوشنبه را در پی احساس نیاز برای وارد شدن در بعد نظارتی بر فعالیتهای شورا عنوان کرد و گفت: به همین منظور از کسانی که از نزدیک با فعالیتهای قرآنی آشنا بوده و در تدوین منشور سهم داشتند، صاحبنظران حوزه و دانشگاه، اعضای شورای تخصصی توسعه فرهنگ و نمایندگان مجلس دعوت کردیم در این جلسه شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه صحبت کرد، گفت: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، وزیر ارشاد، رئیس سازمان آموزش و پرورش نیز در این جلسه سخنرانی کرده و دیدگاههای خود را بیان کردند.

لاله افتخاری گفت: دکترلاریجانی در این جلسه اظهار داشت همانطور که در تنظیم طرحها و لوایح از کارشناسان زمینه‌های مختلف دعوت می شود باید در هر جلسه یک نفر کارشناس قرآنی از مجلس و دولت حضور داشته باشد تا این طرح ها از منظر قرآن تدوین شود. وی همچنین بر ضرورت توسعه و گسترش فرهنگ قرآن تأکید کرد تا این فرهنگ در تمام لحظات زندگی افراد وارد شود.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس گفت: ما هم به توجیه شرکت کنندگان در رابطه با اهمیت این شورا و منشور پرداخته و پیشنهاد تشکیل کمیته ای را مطرح کردیم که مورد استقبال قرار گرفت.

افتخاری گفت: این کمیته قرار است با هدف تسهیل در اجرای منشور و پایش و نظارت بر حسن اجرای منشور توسعه قرآنی به عنوان زیرمجموعه‌ای از فراکسیون قرآن و عترت(ع) تشکیل شود.

همچنین ارائه طرح جامع حمایت از فعالان و فراگیران قرآنی نیز از دیگر مباحث جلسه روز دوشنبه بود و قرار شد مورد بررسی شرکت کنندگان قرار گیرد .