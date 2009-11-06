افتتاح بزرگترین خانه کشتی غرب کشور در نهاوند همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ساخت خانه کشتی نهاوند با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال از سال 86 شروع شده و امسال با یک هزار متر مربع زیربنای سالن با پنج ردیف سکو به ظرفیت 300 نفر تماشاچی با حضور مدیرکل تربیت بدنی استان همدان و معاونین، امام جمعه، فرماندار نماینده مردم شورای اسلامی و مدیر تربیت بدنی شهرستان نهاوند به بهره برداری رسید.

همچنین ساختمان اداری این پروژه ورزشی به مساحت 500 متر شامل اتاق مدیریت، سالن بدنسازی، اتاق نگهبانی، انبار، رختکن، سونای خشک، اتاق کمکهای اولیه، بوفه، سرویس بهداشتی و حمام، جایگاه ویژه خبرنگاران، اتاق وزن کشی و موتورخانه است.