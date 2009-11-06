ساخت تونل توحید باید در اسرع وقت به پایان رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در این بازدید از ساختمان اداری تونل توحید که در کارگاه نیایش دارای هفت طبقه است نیز دیدن کرد.

مرکز کنترل تونل توحید در این ساختمان که دو طبقه آن در زیر سطح زمین و پنج طبقه آن در رو بنا شده است قرار دارد و در طبقات دیگر مرکز کنترل ترافیک یکی از نواحی چهارگانه تهران به همراه آتش‌نشانی و ... مستقر خواهد شد.

نصب تجهیزات کنترل هوشمند پس از پایان عملیات عمرانی تونل توحید

در پایان مراحل مربوط به ساخت سازه تونل توحید، تجهیزات کنترل هوشمند این معبر شهری نصب خواهد شد، در حال حاضر طراحی‌های مربوط به تجهیزات کنترل هوشمند توسط متخصصان مربوطه انجام شده و با پایان عملیات عمرانی در جبهه‌های مختلف کاری تونل توحید، بلافاصله تاسیسات کنترلی نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

سیستم‌های کنترل هوشمند تونل توحید شامل سنسور (حسگر) مونوکسید کربن، سنسور تشخیص میزان گردوغبار (میزان دید داخل تونل) و سنسور اعلام حریق است در حال حاضر محل نصب کابل‌های حرارتی و مکان استقرار سنسورها طراحی و مشخص شده است.

همچنین تونل توحید به پنج حسگر تشخیص مونوکسید کربن مجهز شده که این سنسورها وظیفه تشخیص میزان گرد و غبار داخل تونل را نیز برعهده دارد. در واقع به فاصله هر 470 متر یک سنسور نصب خواهد شد.

کابل‌های حرارتی نیز در سقف تونل تعبیه شده و در مجموع 400 متر کابل‌کشی در این زمینه انجام خواهد شد. همچنین در هر تونل (تونل‌های شرقی و غربی) چهار عدد بادسنج برای تشخیص جهت و سرعت باد نصب خواهد شد.

از دیگر تجهیزات کنترل هوشمند تونل توحید می‌توان به نرم‌افزار اصلی سیستم کنترلی، شمارشگر ترافیکی و ایستگاه کنترل از راه دور (remote station) اشاره کرد.

44 جت‌ فن در تونل شرقی و 26 جت ‌فن در تونل غربی توحید

از مجموع 70 جت‌فنی که قرار است در تونل‌های دوقلوی توحید نصب شود 44 جت ‌فن مربوط به تونل شرقی و 26 جت ‌فن مربوط به تونل غربی است که علت این نوع تقسیم‌بندی تفاوت شیب عمومی تونل شرقی با شیب شهر تهران و افزایش احتمالی میزان آلاینده‌های محیط زیستی در این بخش از تونل است.

فاصله جت ‌فن‌ها از یکدیگر در تونل شرقی 97 متر و در تونل غربی 107 متر خواهد بود. این فواصل برحسب قطر هیدرولیکی دهانه تونل تعیین شده و معمولا 10 تا 12 برابر قطر هیدرولیکی معیار تعیین فاصله مناسب برای نصب جت‌فن‌ها است. فاصله اولین جت‌ فن از دهانه تونل نیز 12 برابر قطر هیدرولیکی است.

برای نصب جت ‌فن‌ها لازم است سقف تونل سوراخ و انگل بولت (تجهیزات نگهدارنده) در محل نصب جت‌فن به سقف تعبیه شود. این بولت‌ها توسط چسب هیلتی به سقف متصل شده و هر بولت تحت فشار 2500 کیلوگرم تست می‌شود. برای هر جت ‌فن چهار بولت اصلی و یک بولت اضطراری در نظر گرفته شده تا در شرایط مختلف جوی داخل تونل هیچ خطری استحکام جت‌فن را تهدید نکند.

سنسورهای کنترلی برحسب میزان هوایی که داخل تونل نیاز است تا سطح آلودگی پایین بیاید، پیغام لازم را به اتاق کنترل ارسال و نرم‌افزارهای مربوطه تعداد جت‌فن‌های روشن و ترتیب عملکرد آنها را مشخص می‌سازد.