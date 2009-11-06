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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۳

همایش "برادری و وحدت شیعه و سنی" برگزار شد

همایش "برادری و وحدت شیعه و سنی" از سوی رایزنی فرهنگی ایران و همکاری ایران کرنر دانشگاه حسن الدین شهر ماکاسار در استان سولاوسی اندونزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار که جمعی از اساتید، دانشجویان این دانشگاه و شخصیتهای مذهبی حضور داشتند، دکتر عمر شهاب از علمای برجسته اهل سنت و عضو هیئت رئیسه مجلس العلماء اندونزی و حجت‌الاسلام ابراهیمی از ایران پیرامون مشترکات شیعه و سنی، سیره وسنت بزرگان و ائمه مذاهب اسلامی در همگرایی و وحدت اسلامی میان فرق اسلامی و ضرورتهای مربوط به همگرایی وهمدلی مسلمانان در دنیای معاصر با توجه به چالشها و بحرانهای موجود در برخی جوامع اسلامی سخنرانی نموده و بر لزوم هشیاری در برابر اقدامات تحریک کننده برخی عناصر ناآگاه در ایجاد و تشدید اختلافات مذهبی در اندونزی تاکید کردند.

دکتر عمر شهاب در  سخنانش بالندگی و رشد فرهنگ وتمدن اسلامی به‌ویژه علوم عقلی و فقه اسلامی را محصول هم‌اندیشی و دادوستد فکری و فرهنگی میان علماء مذاهب و پرهیز از تنگ‌نظری‌های ناشی از تعصبات خشک مذهبی دانست و با اشاره به تنوع گستره قومی و مذهبی در اندونزی، ایجاد و تشدید اختلافات مذهبی در این کشور را مغایر با مصالح و منافع اندونزی خواند.
 
 

کد مطلب 977986

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