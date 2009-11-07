حسن رحیمی کشتی گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حضور در رقابتهای جهانی دانمارک اولین تجربه شرکتم در این رقابتها در رده سنی بزرگسالان بود و در اولین میدان بر اثر بی تجربگی و ناداوری نتوانستم صاحب مدال شوم ولی به کسب افتخار در میادین دیگر امیدوار شدم.

دارنده مدال نقره جوانان جهان تصریح کرد: پس از بازگشت از رقابتهای جهانی تمرینات خود را زیر نظر مربی ام رسول دهقان نژاد دنبال کردم و چند هفته ای است که زیر نظر کادر فنی تیم ملی تمرینات خود را دنبال می کنم.

دارنده مدال برنز آسیا اظهار داشت: "هنری سهودو" آمریکایی پیش از حضور در رقابتهای المپیک 2008 پکن در هیچ میدانی موفقیت چندانی بدست نیاورند اما با بدست آوردن تجارب ارزشمند توانست در المپیک 2008 پکن صاحب مدال طلا شود.

وی تاکید کرد: حضور در رقابتهای لیگ برتر کشتی اولین برنامه من است و امیدوارم بتوانم با بهترین پیشنهاد با یک تیم به توافق برسم تا از نظر مالی نیز به من کمک شود.

رحیمی درپایان خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانم با عملکرد موفقم در رقابتهای انتخابی تیم ملی و مسابقات مختلف و با شکست تمامی حریفانم صاحب دوبنده تیم ملی شده و برای ایران افتخارآفرینی کنم.