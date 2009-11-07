دانشگاه آکسفورد میزبان مراسم گشایش جایزه کتاب شیخ زاید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "وام"، در این مراسم سیف الشمسی، کنسول این کشور در انگلستان و حاتم سیف‌النصر سفیر مصر در لندن حضور داشتند.

جایزه کتاب شیخ زاید هر سال به نویسندگان برجسته‌ و همچنین به مترجمان و ناشرانی که در خلق و انتشار آثار ادبی همت گمارده و سهم قابل توجهی به فرهنگ عربی ایفا کنند اهدا می‌شود.

این جایزه در حال حاضر چهارمین سال برپایی خود را می‌گذراند و در میان نشریات برجسته جهان عرب شناخته شده ‌است.

راشد الاریمی، دبیر کل این جایزه، درباره همکاری دانشگاه آکسفورد با جایزه کتاب شیخ زاید عنوان کرد: این همکاری در جهت حرکتهای جدید در گسترش تبادل فرهنگی میان اروپا و جهان عرب و همچنین ارتقای ادبیات کشورهای عرب زبان صورت می‌گیرد.

در این مراسم دکتر عبدالله القدمی، رمان‌نویس و عضو شورای مشورتی جایزه کتاب شیخ زاید و همچنین جمال القیتانی، برنده سال 2009 این جایزه حضور داشتند و سخنرانی کردند.

برندگان جایزه کتاب شیخ زاید، بهار هر سال در مراسمی در ابوظبی اعلام می‌شود.

