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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۱۹

دانشگاه آکسفورد میزبان مراسم گشایش جایزه کتاب شیخ زاید

دانشگاه آکسفورد میزبان مراسم گشایش جایزه کتاب شیخ زاید

کالج سنت آنتونی در آکسفورد روز پنجشنبه میزبان مراسم گشایش جایزه کتاب شیخ زاید از کشور امارات متحده عربی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "وام"، در این مراسم سیف الشمسی، کنسول این کشور در انگلستان و حاتم سیف‌النصر سفیر مصر در لندن حضور داشتند.

جایزه کتاب شیخ زاید هر سال به نویسندگان برجسته‌ و همچنین به مترجمان و ناشرانی که در خلق و انتشار آثار ادبی همت گمارده و سهم قابل توجهی به فرهنگ عربی ایفا کنند اهدا می‌شود.

این جایزه در حال حاضر چهارمین سال برپایی خود را می‌گذراند و در میان نشریات برجسته جهان عرب شناخته شده ‌است.

راشد الاریمی، دبیر کل این جایزه، درباره همکاری دانشگاه آکسفورد با جایزه کتاب شیخ زاید عنوان کرد: این همکاری در جهت حرکتهای جدید در گسترش تبادل فرهنگی میان اروپا و جهان عرب  و همچنین ارتقای ادبیات کشورهای عرب زبان صورت می‌گیرد.

در این مراسم دکتر عبدالله القدمی، رمان‌نویس و عضو شورای مشورتی جایزه کتاب شیخ زاید و همچنین جمال القیتانی، برنده سال 2009 این جایزه حضور داشتند و سخنرانی کردند.

برندگان جایزه کتاب شیخ زاید، بهار هر سال در مراسمی در ابوظبی اعلام می‌شود.

کد مطلب 978268

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