کشف راهی به سوی بهبود تولید سوختهای زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، مخمرها کنترل بخش مهمی از فرایند تولید سوخت زیستی را به عهده دارند. برای مثال اتانول زیستی از تخمیر بافتهای گیاهی به خصوص گیاهان ذرت و نیشکر و با کمک مخمری به نام Saccharomyces cerevisae تولید می شود.

مشکل مهمی که استفاده از مخمرها برای اتانول زیستی وجود دارد این است که رشد این مخمرها برای انجام این فرایندهای صنعتی بسیار دشوار است.

اکنون محققان دانشگاه دوک و دانشگاه استنفورد در دو تحقیق جداگانه ساختار ژنوم این میکروارگانیسمها را تجزیه کرده و فاکتورهای اصلی را که می توانند برای بهبود تولید نمونه های صنعتی این مخمرها مفید باشند شناسایی کردند.

در تحقیق نخست، محققان دانشگاه دوک ساختار داخلی ژنوم مخمر نمونه PE-2 را توالی نویسی و تجزیه کردند. این مخمر در صنایع برزیل اهمیت بسیار دارد. این دانشمندان دریافتند که ژنوم این میکروارگانیسم نسبت به سایر مخمرها ساختاری پلاستیکی تر دارد. همچنین مشاهده شد که در مناطقی از کروموزمهای این ژنوم نسبت به کروموزمهای سایر مخمرها تعداد بیشتری از زنجیره های نوکلوتیدی وجود دارد.

به گفته این محققان با دستکاری ژنتیکی این مخمر می توان راهی به سوی افزایش بازده تولید اتانول زیستی گشود.

براساس گزارش ساینس دیلی، در تحقیق دوم که محققان دانشگاه استنفورد انجام دادند، تنوع در تعداد کپی های ژنها در پنج نمونه مخمری که در برزیل استفاده می شوند بررسی شد.

این دانشمندان دریافتند که ژنهای این مخمرها در سنتز با ویتامینهای B1 و B6 تقویت می شوند. این ویتامینها دو جزء مهم برای رشد موثر مخمرها به شمار می روند.

این گروه نشان دادند که با تقویت ژنتیکی این مخمرها می توان رشد و توسعه آنها را توسعه بخشید.