به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این مجموعه سه قسمتی به زندگی ایلیچ رامیرز سانچس ملقب به کارلوس آدمکش مشهور ونزوئلایی در دهه‌های 70 و 80 میلادی می‌پردازد و بهار 2010 از شبکه تلویزیونی ساندنس به نمایش درخواهد آمد. نسخه سینمایی آن هم سال آینده روی پرده سینماهای جهان خواهد رفت.

ادگار رامیرز بازیگر ونزوئلایی که پیشتر در فیلم‌هایی چون "چه" و "اولتیماتوم بورن" به نقش‌آفرینی پرداخته، نقش کارلوس را در این فیلم ـ مجموعه بازی کرده است. کارلوس تروریست مشهور و خطرناکی بود که در دهه‌های 1970 و 1980 سلسله عملیات تروریستی متعددی در اروپا و خاورمیانه رهبری کرد.