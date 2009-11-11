واتیکان در جستجوی بیگانگان فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، واتیکان بدون توجه به سابقه درخشانی که در زمینه انکار پدیده ها و دانشمندان علوم فضایی داشته است، طی هفته جاری کنفرانس آستروبیولوژی یا حیات در سیاره های دیگر را با حضور دانشمندان و رهبران مذهبی برگزار می کند. برگزاری این کنفرانس به عهده آکادمی علوم وابسته به پاپ خواهد بود.

برای قرنها متخصصان علم الهیات بر سر وجود یا عدم وجود حیات در سیاره های دیگر یا در جهانهای دیگر و اینکه چنین پدیده ای برای کلیسا چه مفهومی خواهد داشت با یکدیگر به بحث و مجادله پرداخته اند، حداقل از زمانی که جوردانو برونو راهب در هزار و 600 سال پیش به جرم ادعای وجود حیات فرازمینی به کام مرگ کشیده شد.

با وجود اینکه بررسی این پدیده با بسیاری از باورها و عقایدی که در دین مسیحیت وجود دارد در تقابل است اما کلیسا پس از گالیله و کوپرنیک به تدریج خود را با این واقعیت که زمین مرکز جهان نیست انطباق داد و زمانی که پس از طولانی مدت با تئوری تکامل داروین کنار آمد رهبران کاتولیک اعلام کردند حیات در سیاره های دیگر با مفاهیم انجیل در تقابل نیست.

به گفته پدر روحانی "جوز فانز" اخترشناس "انجمن عیسی" در رصدخانه واتیکان که برنامه ریزی برگزاری این کنفرانس را به عهده دارد می گوید:" با توجه به گوناگونی که در میان مخلوقات ساکن در زمین وجود دارد، پس احتمال وجود حیاتهای هوشمند دیگری که به دست خداوند خلق شده اند نیز وجود دارد، این حقیقت با باورهای ما در تقابل نیست زیرا ما نمی توانیم برای آفرینندگی خداوند محدودیتی قائل شویم."

بر اساس گزارش تلگراف، در این کنفرانس دانشمندان مختلفی به سخنرانی درباره وجود حیات در دیگر سیاره ها خواهند پرداخت و موضوعاتی مانند کشف سیاره هایی خارج از منظومه خورشیدی، اولین نشانه های بیولوژیکی حیات، چگونگی تشکیل حیات بر زمین، و بررسی احتمال تفاوت ساختار بیولوژیکی موجودات بیگانه و احتمال وجود آنها در میان دیگر مخلوقات مورد بررسی قرار خواهند گرفت.