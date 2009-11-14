سپاه تهران بزرگ در ثبات کامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالله عراقی فرمانده سابق سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ در مراسم تودیع و معارفه فرمانده این سپاه که عصر شنبه برگزار شد، با اشاره به عملکرد 16 ماهه خود در سپاه محمد رسولالله افزود: برای نمونه تشکیل آماد، انتقال تیپ آل محمد، ساماندهی به درآمدهای بسیج، تجهیز 85 درصد از گردانهای عاشورا و 200 حلقه طرح صالحین در تهران را به خوبی انجام دادیم و این درحالی بود که درماههای اخیر سپاه تهران بزرگ به شدت درگیر اغتشاشات پس از انتخابات بود و ما کمتر میتوانستیم به مسائل داخلی خود بپردازیم.
وی که امروز با حکم فرمانده کل سپاه به سمت جانشین فرمانده سپاه منصوب شده است ، با بیان اینکه در بخش سازندگی نیز سپاه تهران بزرگ 5 برابر برنامه از پیش تعیین شده عمل کرده است، افزود: به دوستان نیز گفتهایم تا در بحث محرومیتزدایی و سازندگی که امروز به خوبی پیش میرود، بیشترین توجه را به کیفی کردن این خدمات معطوف کنند.
سردار عراقی با اشاره به سختی کار در روزهای اول برای راهاندازی سپاه تهران بزرگ و ادغام بخشی از نیروی مقاومت بسیج و
سپاه گفت: الحمدالله در این مدت کمترین تنش و ریزش را در سپاه شاهد بودیم.
فرمانده سابق سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ با بیان اینکه امروز یک انسجام مطلوب در سپاه محمد رسول الله به وجود آمده است، گفت: سپاه تهران بزرگ امروز با توجه به حساسیت ماموریتهایش در یک ثبات کامل قرار دارد اما باید توجه داشته باشیم که مشکلات این سپاه نیز زیاد است و میطلبد تا فرماندهان سپاه برای حل این مشکلات تدابیری بیاندیشند.
سردارعراقی با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت: به حمدالله توانستیم با تدبیر از حساسترین مقطع جمهوری اسلامی ایران در 30سال گذشته با سربلندی بیرون بیاییم.
فرمانده سابق سپاه تهران بزرگ بابیان اینکه در بخش سازندگی سپاه تهران بزرگ 5 برابر برنامه از پیش تعیین شده عمل کرده است گفت: سپاه تهران بزرگ امروز با توجه به حساسیت ماموریتهایش در یک ثبات کامل قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالله عراقی فرمانده سابق سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ در مراسم تودیع و معارفه فرمانده این سپاه که عصر شنبه برگزار شد، با اشاره به عملکرد 16 ماهه خود در سپاه محمد رسولالله افزود: برای نمونه تشکیل آماد، انتقال تیپ آل محمد، ساماندهی به درآمدهای بسیج، تجهیز 85 درصد از گردانهای عاشورا و 200 حلقه طرح صالحین در تهران را به خوبی انجام دادیم و این درحالی بود که درماههای اخیر سپاه تهران بزرگ به شدت درگیر اغتشاشات پس از انتخابات بود و ما کمتر میتوانستیم به مسائل داخلی خود بپردازیم.
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