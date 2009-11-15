طرح جامع مدیریت پسماند شهرهای استان مرکزی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کیومرث محمودی در حاشیه تدوین سند زیست محیطی استان مرکزی به خبرنگاران افزود: طرح جامع پسماند شهرهای اراک، محلات و دلیجان در کارگروه کشوری پسماند نیز به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تهیه طرح جامع پسماند پنج شهرستان دیگر استان مرکزی نیز در مرحله تعیین مشاور است، گفت: در این طرح جداسازی زباله از مبدا تا بازیافت کامل پیش بینی شده است که می تواند نقش مهمی در حفظ محیط زیست در استان باشد.

محمودی با اشاره به اینکه، مدیریت جامع پسماند خمین از سال گذشته به صورت نمونه آغاز شده است، گفت: این طرح با دو میلیارد ریال اعتبار انجام و به عنوان طرح برتر کشوری نیز شناخته شد.

محمودی گفت: چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان شهرداری و همیاری ها برای اجرایی شدن طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان اراک در سال جاری ابلاغ شده است.