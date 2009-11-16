به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع احمد قلعه بانی و معارفه مجید هدایت رئیس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صبح امروز دوشنبه 25 در محل این سازمان آغاز شده است. برهمین اساس، هدایت به عنوان نوزدهمین رئیس این سازمان از بدو تاسیس ایدرو تاکنون نام گرفت.

علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن 22 آبان ماه در حکمی مجید هدایت را به سمت معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو) منصوب کرده بود.

در همین حال، مراسم تودیع قلعه‌بانی و معارفه هدایت که قرار بود شنبه هفته جاری ساعت 10 و 30 دقیقه برگزار شود پس از گذشت بیش از یکساعت و با وجود اینکه حدود 250 نفر از معاونان و مدیران وزارتخانه‌های صنایع و دفاع در سالن اجتماعات سازمان گسترش حاضر بودند، بنا به آنچه که فشار برخی مقامات ارشد اجرایی برای لغو حکم تغییر ایمیدرو عنوان گردید، لغو شد.

اما سرانجام با پافشاری علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، قلعه بانی با ایمیدرو خداخافظی کرد و کلید این سازمان را به مجید هدایت جایگزین خود تحویل داد.

به گزارش مهر، اگرچه وزیر صنایع و معادن در حکم برکناری قلعه بانی از تلاش‌های وی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز قدردانی کرده بود اما گفته می شود محرابیان با قلعه بانی بر سر برخی سیاستها و انتصاب مدیران اختلاف نظر پیدا کرده بود.

در همین حال اواخر شهریورماه امسال وزیر صنایع و معادن در جلسه معارفه نعمت الله پوستین دوز مدیرعامل جدید سایپا نیز شرکت نکرده بود.