قاچاق شن و ماسه از رودخانه های غرب گلستان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صفة الله همتی صبح دوشنبه در نشست آب منطقه ای بندرگز افزود: در یکماه گذشته پنج مورد تخلف در زمینه برداشت شن و ماسه در این مناطق شناسایی و کشف شد.
وی اظهار داشت: به منظور حفظ و حراست از سرمایههای ملی از هرگونه دخل و تصرف به حریم و بستر رودخانههای جلوگیری میشود.
به گفته وی، چهار مورد از این متخلفین در شهرستان بندرگز و در حال تجاوز به حریم و بستر رودخانههای وطنا و گلفرا بودند که با حضور به موقع کارشناسان منابع آب کردکوی، بندرگز و ترکمن از برداشت غیرقانونی آنان جلوگیری و وسیله نقلیه متخلف توقیف شد.
همتی با اشاره به افزایش این تخلفات در یک ماه گذشته، تصریح کرد: یک متخلف دیگر نیز در حریم و بستر رودخانه خراب مسجد میاندره در شهرستان کردکوی شناسایی و با وی برخورد شده است.
رئیس اداره منابع آب کردکوی، بندرگز و ترکمن خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از حریم و بستر رودخانهها و جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه در استان الزامی است.
شهرستانهای کردکوی، بندرکز و ترکمن در غرب گلستان واقع شده است.
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