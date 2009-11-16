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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۵۷

قاچاق شن و ماسه از رودخانه های غرب گلستان افزایش یافته است

قاچاق شن و ماسه از رودخانه های غرب گلستان افزایش یافته است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع آب کردکوی، بندرگز و ترکمن گفت: روند قاچاق و تخلفات برداشت غیرمجاز شن و ماسه در یکماه اخیر در رودخانه های این مناطق افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صفة الله همتی صبح دوشنبه در نشست آب منطقه ای بندرگز افزود: در یکماه گذشته پنج مورد تخلف در زمینه برداشت شن و ماسه در این مناطق شناسایی و کشف شد.

وی اظهار داشت: به منظور حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی از هرگونه دخل و تصرف به حریم و بستر رودخانه‌های جلوگیری می‌شود.
 
به گفته وی، چهار مورد از این متخلفین در شهرستان بندرگز و در حال تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌های وطنا و گلفرا بودند که با حضور به موقع کارشناسان منابع آب کردکوی، بندرگز و ترکمن از برداشت غیرقانونی آنان جلوگیری و وسیله نقلیه متخلف توقیف شد.
 
همتی با اشاره به افزایش این تخلفات در یک ماه گذشته، تصریح کرد: یک متخلف دیگر نیز در حریم و بستر رودخانه خراب مسجد میاندره در شهرستان کردکوی شناسایی و با وی برخورد شده است.

رئیس اداره منابع آب کردکوی، بندرگز و ترکمن خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه در استان الزامی ‌است.

شهرستانهای کردکوی، بندرکز و ترکمن در غرب گلستان واقع شده است.

کد مطلب 984233

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