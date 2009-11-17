خودکفایی کشور از واردات پودر ماهی با استفاده از روشهای علمی

دکتر عباس علی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای این موسسه در زمینه تولید اقتصادی از دریا گفت: در این راستا پروژه شناسایی گونه های اقتصادی کمتر بهره برداری شده در حوزه خلیج فارس و دریای عمان در دست اجرا است که گونه شاخص در این پروژه شامل "فانوس ماهیان"، "مرکب ماهی" و "یال اسبی" است.



وی بی نیازی کشور از واردات پودر ماهی (FPC) را از دیگر اقدامات در این زمینه نام برد و افزود: در مدت چهار سال تحقیقات در حوزه شیلات سعی کردیم کشور را از واردات پودر ماهی بی نیاز کنیم از این رو روشهایی برای استحصال و فرآوری گونه "میکتوفیده" برای تولید پودر ماهی ارائه شد.

مطلبی به جزئیات این پروژه اشاره کرد و ادامه داد: طی دو سال همکاری با شرکتهای صیادی خارجی از جمله شرکتهایی از کشور تایلند و استفاده از کشتی های صیادی توانستیم حدود 10 هزار تن برداشت این گونه را در قالب پروژه تحقیقاتی داشته باشیم. بر اساس تحقیقات انجام شده ذخایر "میکتوفیده" کشور دو میلیون تن برآورد شد که می توان سالانه 200 تا 300 هزارتن برداشت کرد.



رئیس موسسه تحقیقات شیلات اضافه کرد: این روش در سال جاری از سوی موسسه تحقیقات شیلات اجرایی شد. این پروزه با همکاری چند شرکت و کشتی صیادی اجرایی می شود و با کاربردی کردن آن می توان حداقل سالانه 50 هزارتن از گونه "میکتوفیده" را برداشت کرد و کشور را در تولید پودر FPC به خودکفایی رساند.

پودر ماهی از مکملهای غذایی و پروتئینی در تغذیه آبزیان است.