3 کودک قربانی حمله تروریستی در افغانستان/ 4 کشته در انفجار پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حمله موشکی به بازاری در شرق کابل منجر به کشته شدن 3 کودک شد. در این حمله که با هدف ترور یک فرمانده نظامیان فرانسوی در بازار شهر تغاب در شرق کابل صورت گرفت، دو موشک شلیک شد.

بر این اساس، شلیک این موشکها به بازار دست کم 20 زخمی در پی داشته، اما آسیبی به نظامیان ناتو(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) وارد نکرده است. این در حالی است که از روز گذشته نیروهای فرانسوی با همکاری نظامیان محلی افغانستان عملیات ضدتروریستی را در این بخش از کابل آغاز کرده اند.

دولت افغانستان دره تغاب در شرق کابل واقع در 50 کیلومتری این شهر را از جمله پایگاههای تجهیز طالبان برای حمله به پایتخت دانسته و قصد دارد طی این عملیات نظامی این منطقه را پاکسازی نماید.

در عین حال گزارشها از ساخت یک جاده تامینی جدید در این منطقه به منظور پشتیبانی از نیروهای ناتو در مرز مشترک افغانستان با پاکستان حکایت دارد که این پروژه با کمک مالی اتحادیه اروپا ساخته می شود.

خبرگزاری رویترز نیز از کشته شدن 4 شهروند پاکستانی در یک انفجار انتحاری خبر داد. این حمله تروریستی آخرین مورد گزارش شده از حملات انتقامجویانه طالبان در برابر عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان بوده است.

در همین حال گزارش نیویورک تایمز از افزایش فشارهای کاخ سفید به اسلام آباد برای ادامه این عملیات تا خروج کامل طالبان از وزیرستان حکایت دارد. این در حالی است که از زمان آغاز عملیات ارتش پاکستان در این ایالت چند مورد انفجار خونین در شهر پیشاور رخ داده و جان دهها نفر از ساکنان این شهر را گرفته است.