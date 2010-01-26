فرودگاه اراک و پروازهایی که اوج نمی گیرد/ فرودگاه اراک دوبار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، فرودگاه اراک، بیش از 10 سال پیش با 26 میلیارد تومان اعتبار در زمینی به مساحت 470 هکتار در شمال شرقی اراک احداث شد.

طول این فرودگاه سه هزار متر و عرض آن 45 متر است و دارای یک توقفگاه با ظرفیت سه فروند هواپیماست.

این فرودگاه دارای پنج هزار و 600 مترمربع زیربناست که مخصوص فرود و پرواز هواپیماهای رده بوئینگ 737 و... است.

از زمان تکمیل و افتتاح این فرودگاه تا بهره برداری از آن، طی 10 سال گذشته دو بار وقفه ایجاد شده است به تعبیری این فرودگاه دو بار راه اندازی شد و دو بار پروازها در این فرودگاه متوقف شد.

راه اندازی اول در سال 1378 و راه اندازی دوم در سال 1384 صورت گرفت.

پس از سالها توقف پرواز در این فرودگاه، با تلاش های عبدالله سهرابی استاندار قبلی استان اولین پرواز این فرودگاه به سمت مشهد در سال 84 صورت گرفت و به محض تغییر استاندار پروازها متوقف شد گویی پروازهای این فرودگاه به افراد بستگی دارد و متولیان استان برای این سرمایه 26 میلیارد تومانی ندارند.

توقف کاری فرودگاه اراک در حالی بود که استان مرکزی را استانی صنعتی و دانشجویی می خوانند و حداقل در هر ماه استان میزبان اساتید کشوری و هیئتهای تجاری داخلی و خارجی است.

راه اندازی فرودگاه توسط استاندار قبلی استان با استفاده از کمک صنایع و دستگاه ها بود که با رفتن وی تعطیل شد و البته در زمان خود نیز منجر به بروز گلایه هایی از سوی صنایع و دستگاه ها شد با این حال چراغ فرودگاه روشن ماند.

با اینکه مدیران وقت تلاش کردند پروازها استمرار یابد این امر محقق نشد وپس از افتتاح دوم، با رفتن استاندار که به عنوان حامی اصلی راه اندزی مجددا فرودگاه محسوب می شد این فرودگاه در سال در دو سال گذشته تعطیل بود.

استفاده از ظرفیتهای استان استمرار پروازها را در پی دارد

این هفته و پس از دو سال، علی اکبر شعبانی فرد استاندار کنونی استان با اتخاذ تصمیماتی و راه انداختن دوباره پروازها به سوی مشهد مقدس شانس خود را در راه اندازی فرودگاه امتحان کرد شانسی که در تداوم پروازها باید آن را سنجید.

توقف فرودگاه اراک در دوسال گذشته در حالی بوده که این فرودگاه بر اساس مصوبات سفر دولت به استان به پایانه صادراتی گل و گیاهان زینتی تبدیل شده بود.

تامین نشدن امکانات فرودگاه باربری دلیل دیگری بر تعطیلی این فرودگاه

البته گروهی از کارشناسان معتقدند به دلیل نزدیکی اراک به تهران و استفاده از فرودگاه های پایتخت، فرودگاه اراک مورد اقبال مردمی نیست.

گروه دیگر نیز با استفاده از همین نظر معتقدند با تبلیغ مناسب و فرهنگ سازی در خصوص استفاده از این فرودگاه نه تنها می توان به نیاز استان پاسخ داد بلکه با توجه به نزدیکی اراک به استانهایی مانند قم و لرستان می تواند مسافران این استان ها را از طریق فرودگاه اراک به مقصد رساند و حتی با توجه به امکانات استان مرکزی و توسعه یافتگی نسبی آن نسبت به استانهای همجوار، می توان بخشی از پروازهای حج استانهای اطراف را از طریق این فرودگاه انجام داد.

موضوع دیگر که از چشم کارشناسان دور نمانده است، حضور هزاران دانشجو و استادانی که از تهران به اراک می آیند و زمینه مناسبی برای توسعه پروازهای فرودگاه اراک است. همچنین صنعتی بودن استان مرکزی و تولیدات استان می تواند این فرودگاه را در تبدیل شدن به فرودگاه باری یاری کند.

به نظر می رسد سامان دهی فرودگاه اراک و احیاء پروازها نیازمند مدیریتی برنامه ریزی و آشنایی به ظرفیت های استان است تا بتواند تحت تاثیر روابطی سالم با بخش های مختلف ظرفیت های پرواز در استان را زنده کند.

استمرار پروازها حیات فرودگاه را تضمین می کند

استاندار مرکزی در مراسم انجام این پرواز مهمترین مسئله‌ را استمرار پروازها دانست و با بیان اینکه با راه اندازی مجدد پروازها در فرودگاه اراک، دو هدف، پروازهای مسافری و حمل بار دنبال می شود، افزود: اکنون با رایزنی‌های صورت گرفته با شرکت هواپیمایی تابان، پروازهای اراک - مشهد روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام می‌ شود.

وی گفت: به منظور مستمر بودن پروازها، تمام آژانس‌های مسافرتی ساماندهی شده و توسط شرکت یاسمن فارس به صورت آنلاین درآمده‌اند که مردم شهرهای مختلف استان و شهرهای همجوار بتوانند به خدمات پروازی دسترسی داشته باشند.

استاندار مرکزی با اشاره به لزوم همکاری شهرداران شهرهای استان با دفاتر شرکت‌های مسافرتی هوایی افزود: همه مسئولان نیز باید همکاری لازم را به منظور مستمر بودن پروازها با فرودگاه به عمل آورند.

وی با اشاره به اینکه به منظور مستمر بودن پروازها، پروازهای 100 نفره ساماندهی شده است، گفت: امید می‌رود در آینده‌ای نزدیک پرواز‌های دبی، کیش، سوریه، عتبات عالیات و ... در سال‌های آینده پرواز حجاج مکه و مدینه نیز از طریق این فرودگاه به انجام برسد.

نیاز یک میلیارد تومانی فرودگاه اراک برای تجهیز شدن

فرودگاه اراک، به لحاظ موقعیت در مکان مناسبی قرار نگرفته است امری که بسیاری از اراکی ها را ناخرسند می کند و این سئوال را ایجاد می کند این فرودگاه با هزینه هایی که برای آن شد در این مکان ایجاد شده است.

البته شاید مقصر برای انتخاب مکان فرودگاه طراحان و سازندگان آن نباشند زیرا بعد از ساخت فرودگاه بود که تصفیه خانه فاضلاب اراک در کنار فرودگاه ساخته شد کاری که باعث شده تابستان ها بوی نامطبوعی فضای فرودگاه را پر کند و مسافران را ناراضی کند.

سیستم روشنایی (لایتینگ) نیز یکی از نیازهای فرودگاه اراک است که راه اندازی آن بیش از یک میلیارد تومان اعتبار می خواهد.

استاندار مرکزی در این باره می گوید: یکی از راه‌‌های رسیدن به توسعه پایدار بهبود وضعیت حمل و نقل و راه‌هاست که در این زمینه داشتن پروازهای ثابت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

شعبانی‌فرد داشتن خطوط درست و بهینه جاده فرودگاه را از عوامل موثر در استمرار پروازهای فرودگاه دانست و گفت: لاین اول کمربند جنوبی در حال حاضر تکمیل شده است و عملیات مربوط به تکمیل لاین دوم در دست اقدام است که به زودی به اتمام می‌رسد.

وی تبدیل جایگاه سوختگیری موقت به دائم را از برنامه‌های آتی فرودگاه بیان کرد و ادامه داد: هیئت دولت در سفر به استان مرکزی مصوبه‌هایی در بحث فرودگاه داشت که خوشبختانه هم اکنون بخشی از این مصوبات اجرا و بخشی در حال اجرا شدن است.

استاندار مرکزی راه‌اندازی فرودگاه، ایجاد و احداث جایگاه سوخت و توسعه فرودگاه به منظور فرود هواپیماهای پهن پیکر را بخشی از مصوبات دولت در بخش فرودگاه برشمرد.

امکانات ثانویه و رفاهی که می تواند مکمل خدمات فرودگاه باشد در حد صفر است و راه اندازی این فرودگاه نیازمند ایجاد امکانات لازم در کنار فرودگاه اراک، نیاز به آژانس ها و تاکسی های درون شهری، رستوران، مکانهای استراحت و فروشگاه های سوغات و صنایع دستی و دیگر امکاناتی که در کنار هر فرودگاه قرار دارد فرصتی است که می تواند زمینه های اشتغال گروهی از مردم را ایجاد کند.

مدیر فرودگاه اراک مشکلات فرودگاه را حل شده می داند و می گوید: خوشبختانه مشکل فردوگاه اراک برطرف شده است و مشکلی در پروازها وجود ندارد.

محمدحسن مرتضوی درباره امکانات پروازی فرودگاه تصریح کرد: این فرودگاه محدودیتی در پروازها ندارد.

وی افزود: این فرودگاه در سطح خود هیچ مشکلی ندارد و تا رده بوئینگ ۷۲۷ را در فرودگاه اراک می توانیم پذیرش ‌کنیم.

وی ادامه داد: فرودگاه اراک می‌تواند در مسیرهای ارتباطی با فاصله طولانی همچون مشهد، شیراز، اهواز، تبریز و اصفهان نیز فعال باشد.

علت تعطیلی دوساله فرودگاه اراک

معاون عمرانی استاندار مرکزی در اظهار نظری علت توقف دوساله فرودگاه اراک را کافی نبودن تجهیزات دانست و گفت: تجهیزات روشنایی و آیرلس باید برای این فرودگاه خریداری شود که در مجموع باید گفت، راه‌اندازی مجدد فرودگاه اراک نزدیک به دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد البته این فرودگاه تجهیزات اولیه‌ای هم می‌خواهد که باید خریداری شود.

هوشنگ بازوند از اجرایی نشدن قانون انتقاد کرد و گفت: مقصر عدم اجرای مصوبات هیئت دولت در خصوص فرودگاه اراک، وزارت راه و ترابری و مدیریت فرودگاه اراک است در حالیکه در سفرهای هیئت دولت به استان مرکزی، سه مصوبه در مورد فرودگاه اراک وجود دارد که متاسفانه تنها اداره‌ای که پیشرفت مصوبات در آن صفر بوده، فرودگاه اراک است.

گفتگوهای صورت گرفته با مردم در فرودگاه اراک نشان می دهد دغدغه مردم نیز استفاده از هواپیماهای سالم است.

آنان معتقدند با توجه به اتفاقاتی که در حوزه پروازهای هوایی در کشور رخ داده است انتظار می رود در پروازهای فرودگاه اراک از هواپیماهای با کیفیت و سالم استفاده شود و نظارت جدی بر این موضوع صورت گیرد.