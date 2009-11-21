عرضه و تقاضای محصولات غذایی حلال در اروپا چشمگیر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فریت ون دیجک معاون اجرایی رئیس شرکت نسله به عنوان بزرگترین گروه غذایی جهان اظهار داشت: محصولات غذایی نسله که با مهر حلال ارائه می‌شوند نه تنها در فروشگاههای خاص بلکه در بسیاری از فروشگاههای مدرن اروپا عرضه می‌شوند.

وی افزود: نسله اخیراً فروش محصولات گوشتی و غذای یخ زده حلال را در فرانسه آغاز کرده است.

ون دیجک یادآور شد که فروشگاه‍های زنجیره‌ای مشهوری چون تسکو در بریتانیا و کارفور در فرانسه محصولات حلال متنوعی را در فروشگاه خود عرضه می‌کنند.

پودر شیر، غذاهای آماده، ادویه و سس درمیان محبوب‌ترین محصولات غذایی حلال در اروپا محسوب می‌شوند.

معاون اجرایی رئیس گروه غذایی نسله که طی روزهای 17 و 18 نوامبر ( 26 و 27 آبان ماه) در انجمن جهانی حلال در لاهه هلند شرکت کرده بود اظهار داشت که انتظار می‌رود صنعت غذایی حلال طی دهه آینده 20 تا 25 درصد رشد داشته باشد.

ارزش کلی بازار صنایع غذایی حلال حدود 66 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که این بازار دربرگیرنده گوشت قرمز، غذای تازه و غذای بسته بندی شده است، درحالی که ارزش این بازار جهانی درحال حاضر به 634 میلیارد دلار می‌رسد.

امروزه کالاها و خدمات دیگری نیز به عنوان حلال تولید می‌شوند که در میان آن می‌توان به محصولات آرایشی - بهداشتی، پوشاک ، دارو و خدمات مالی اشاره کرد.

معاون اجرای رئیس گروه غذایی نسله به افزایش تقاضای غذای حلال از سوی مسلمانان و غیر مسلمانان اشاره کرد و گفت: جمیعت مسلمانان در سطح جهان قابل توجه است و باید به نیاز آنها پاسخ داد. آنها می‌خواهند اطمینان داشته باشند محصولات غذایی و آشامیدنی که مصرف می‌کنند با موازین دینی آنها همساز باشد از این رو ما تلاش می‌کنیم به این نیاز پاسخ دهیم.

فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان بازارهای درحال رشد صنایع غذایی حلال در اروپا به شمار می‌روند.

این گروه در نظر دارد تا سال 2010 بخش ویژه محصولات حلال خود را در فروشگاههای بزرگ سوئیس راه‌اندازی کند.