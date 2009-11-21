روسیه تحت تاثیر القائات رژیم صهیونیستی قرار نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ احمد میقانی که روز شنبه در نشست خبری بزرگترین رزمایش مشترک پدافند هوایی کشور در جمع اصحاب رسانه ها سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز قدرت پدافندهای قرارگاه خاتم الانبیا (ص) به قدری بالاست که امکان نفوذ هیچ پرنده ای را به مرزهای هوایی کشورمان نمی دهد اما اگر پرنده ای از دشمن وارد حریم هوایی کشورمان شد قطعا بداند که مورد اصابت قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهمیت این قرارگاه گفت: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در اصل پشتیبان نیروهای مسلح کشور است ولی از آنجایی که امروز کشورهای جهان به دنبال ارتقای توانمندی‌های هوایی خود هستند می‌طلبید که ما نیز قرارگاهی در این زمینه داشته باشیم و با درایت های رهبر معظم انقلاب قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) احداث شد.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا همچنین در این نشست در خصوص سامانه موشکی S300 که قرار بود روسها آن را شش ماه پیش تحویل جمهوری اسلامی ایران دهند گفت: بنده در همینجا از روسها می خواهم که تحت تاثیر صهیونیست ها قرار نگیرند چرا که روسیه با جمهوری اسلامی ایران منافع مشترک دارد پس ضروری است که این کشور خود را تحت القائات رژیم صهیونیستی قرار ندهد.

میقانی تصریح کرد: ما از روسیه می خواهیم تا سامانه دفاعی موشکی را هر چه سریعتر به ایران تحویل دهد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا همچنین درباره مدت زمان رزمایش مدافعان آسمان ولایت 2 گفت : این رزمایش از فردا به مدت 5 روز در محدوده وسیعی از مناطق عمومی و عملیاتی کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر رزمایش مدافعان آسمان ولایت 2 با تاکید بر مولفه های دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران و در راستای ارتقای توان رزمی شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، انجام تمرینات تاکتیکی ، تدابیر عملیات پیش بینی شده در طرح های پدافندی به منظور آمادگی هر چه بیشتر در مقابله با تهدیدات احتمالی به فضای میهن اسلامی به ویژه مراکز حیاتی هسته ای کشور برگزار خواهد شد.

رزمایش مشترک مدافعان آسمان ولایت 2 در گستره ای با وسعت بیش از 600 هزار کیلومتر مربع در محدوده مناطق عملیاتی شمال غرب ، غرب ، جنوب و جنوب غربی کشور با بهره برداری از توان رزمی شبکه فرماندهی و کنترل یکپارچه کشور در قالب مرکز عملیات پدافند هوایی ، مراکز عملیات منطقه ای ، مراکز کنترل گزارشات ، مراکز پست فرماندهی منطقه ای ، اصلی و فرعی ، یگانهای عملیات پدافندی، موشکی و توپخانه ای، دهها فروند هواپیما شکاری، رهگیری و شناسایی نیروهای هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه با یگانهای پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامل سامانه های موشکی و جنگ افزارهای توپخانه ای، پدافند نیروی زمینی ارتش و پست های دیده بانی بسیج مردمی تحت فرماندهی، کنترل و هدایت عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) برگزار می شود.

در اجرای این رزمایش گسترده علاوه بر بکارگیری سامانه های پیشرفته موشکی و توپخانه ای ، پدافند هوایی و سامانه های راداری متنوع موجود در شبکه فرماندهی و کنترل یکپارچه پدافند هوایی و انواع هواپیماهای شکاری رهگیری نیروی هوایی ارتش ، مولفه های مهمی همچون بکارگیری تاکتیک های نوین دفاعی، تحرک و جابجایی یگانهای واکنش سریع در مقابله با نبردهای ناهمطراز و غیرمتقارن ، ایجاد هماهنگی بیشتر بین نیروهای پدافند هوایی ارتش و سپاه در برقراری امنیت و پوشش کامل پدافندی مراکز حیاتی و حساس کشور بویژه مراکز هسته ای به کارگیری و ارزیابی عملیاتی و فنی سامانه های پدافند هوایی ، ساخت و تولید صنایع داخلی برای اولین بار مورد توجه قرار گرفته است.