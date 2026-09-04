تولید قطعات حساس پدافندی با اتکا به توان داخلی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی طالبیان ظهر آدینه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سمنان در مصلای امیرالمؤمنین (ع) این شهر، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در میدان دفاع از کیان ایران اسلامی حضور دارد.

وی با بیان اینکه حمایت ۱۸۰ شب مردم ایران اسلامی در میدان صلابت و اقتدار، پشت نیروهای مسلح را گرم کرده است، افزود: این تجمعات به ارتشیان، سپاهیان و سایر نیروهای مسلح انرژی می‌بخشد.

حمایت مردم از نیروهای مسلح

معاون پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه حضور مردم در میدان، در واقع نوعی حمایت از نیروهای مسلح نیز محسوب می‌شود، گفت: نیروهای مسلح هر آنچه در توان دارند برای مقابله با دشمن به کار بسته‌اند.

طالبیان در ادامه با بیان اینکه تشکیل قرارگاه پدافند هوایی و تمرکز ظرفیت‌های دفاعی در سال ۱۳۸۷ به دستور رهبر شهید انقلاب، گامی بلند و یادگاری گران‌سنگ از ایشان است، تأکید کرد: از زمان تشکیل پدافند هوایی به‌عنوان نیروی چهارم، شاهد توانمندی‌های وسیعی در این بخش در کشورمان هستیم.

وی با بیان اینکه طی یک سال اخیر دستاوردهای وسیعی نیز توسط پدافند هوایی ارتش کسب شده است، افزود: شناسایی ظرفیت‌های پنهان دشمن در جنگ اخیر، یکی از دستاوردهای ارتش است.

تولید قطعات سامانه‌های پدافندی با توان داخلی

معاون آموزش نیروهای پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت: امروز تولید قطعات حساس و دقیق سامانه‌های پدافندی نیز با تکیه بر توان داخلی در کشور انجام می‌شود.