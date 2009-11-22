یزد آماده همکاری برای سرمایه‌ گذاری های خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا بابایی شامگاه شنبه در همایش توانمندی‌های استان یزد در بخش اقتصادی با حضور سفرایی از 50 کشور جهان در یزد، اظهار داشت: طی دو روز گذشته در سفر به شهرستان‌های مختلف استان یزد تمامی ظرفیت‌ ها و پتانسیل های استان یزد در زمینه های مختلف سرمایه گذاری به سفرا و سایر مهمانان خارجی معرفی شده که این اقدام به منظور فراهم کردن مقدمات آشنایی سفرا با این ظرفیتها و انتقال آن به سرمایه گذاران کشورهای آنها انجام شده است.

وی با بیان اینکه استان یزد در حال حاضر به رغم کمبودهای شدید در بخش آب، رتبه ششم صنعت کشور ایران را به خود اختصاص داده است، بیان داشت: زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی در این زمینه از چندی پیش فراهم شده است.

مسئول خانه صنعت و معدن استان یزد نیز در این مراسم عنوان کرد: مردم یزد از قرنها پیش با برخورداری از تفکر مهندسی، مشکلات و نیازمندی ‌های خود را برطرف می ‌کردند که از جمله ارزشمند‌ترین آنها می ‌توان به حفر قنات برای جبران کمبود آب اشاره کرد.

فلاح عنوان کرد: نسل جدید امروز نیز با بهره ‌گیری از همان تجربه‌ های کهن امروز برای نخستین بار با نوآوری خاص خود به جای بادگیرهای موجود مصمم به ساخت کولر با استفاده از انرژی خورشیدی هستند و امیدواریم در آینده بسیار نزدیک شاهد بهره‌ برداری از آن باشیم.

وی همچنین با اشاره به واحدهای صنعتی استان یزد اظهار داشت: بیشترین تعداد واحدهای صنعتی استان یزد مربوط به واحد شیمیایی و صدعفونی با 28 درصد، سنگهای معدنی با 22.5 درصد، نساجی با 20.5 درصد، فلزی و برق با 13 درصد و ... است ضمن اینکه این استان هم‌ اکنون بیش از 45 درصد کاشی و سرامیک کشور را تولید می‌کند.

فلاح تاکید کرد: طی سال ‌های اخیر به منظور استقرار طرح‌های جدید صنعتی،‌ شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد اقدام به ایجاد 14 شهرک صنعتی در نقاط مختلف استان یزد به وسعت شش هزار و 111 هکتار کرده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان یزد نیز در این همایش شرایط کنونی یزد را در مرحله‌ تغییر و ایجاد ساختارهای جدید ذکر کرد و گفت: اقتصاد دولت محور به سمت اقتصاد بخش خصوصی می‌رود و ایران کشوری دوست است که می‌توان به آن اعتماد کرد.



محمدرضا قمی بر سطح کیفی و کمی بالای منابع و نیروی انسانی کشورمان تاکید کرد و افزود: ایران هم ‌اکنون از طریق مرزهای آب و خاکی با 15 کشور همسایه در ارتباط است و می‌ تواند باتوجه به موقعیت جغرافیایی به عنوان پل ارتباطی سایر کشورها نیز مطرح باشد.



وی موقعیت جغرافیایی و استراتژیک استان یزد در میان کشور جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد و بیان داشت: استان یزد محیطی امن برای سرمایه‌ گذاری خواهد بود.



وی گفت: اتاق بازرگانی مصمم است با راه ‌اندازی تورهای اقتصادی به سایر کشورها زمینه رویارویی و گفتمان مستقیم بازرگانان و تجار را فراهم آورده و زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی کشور‌های طرفین باشد.

گروه 70 نفره سفرای خارجی از 50 کشور دنیا و سازمانهای جهانی از پنجشنبه گذشته وارد استان یزد شده‌اند و روز گذشته با شرکت در این همایش و بازدید از آثار تاریخی شهرستان میبد به سفر سه روزه خود پایان دادند.