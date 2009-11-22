کاروان 300 نفره ریاست جمهوری برای 4 خبرنگار و عکاس جا نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رغم ارسال دعوت نامه به خبرگزاری مهر برای معرفی خبرنگار و عکاس به منظور پوشش خبری سفر رئیس جمهور محترم به آمریکای جنوبی و آفریقا و انجام هماهنگی های لازم ، خبرنگار و عکاس این رسانه از پوشش اخبار این سفر به دلیل آنچه که کمبود جا و امکانات خوانده شد، حذف شدند.

روال برنامه به گونه ای بود که چندی پیش مطابق با درخواست اداره امور رسانه های ریاست جمهوری ، خبرنگار و عکاس خبرگزاری مهر، مدارک لازم از جمله عکس، پاسپورت و واریز مبلغی به عنوان خروجی را جهت سفر، تهیه و رسید آن را به نهاد ریاست جمهوری تحویل دادند، اما با کمال تعجب تنها یک روز مانده به این سفر از سوی مسئولان امور رسانه ها و روابط عمومی این نهاد اعلام شد که به دلیل تعداد بسیار زیاد هیئت همراه برای خبرنگاران خبرگزاری ها جا نداریم . چون باید تجار ایرانی را که همراه خود می بریم به ایران بازگردانیم.

این بهانه برای لغو سفر گروه خبری یکی دیگر از خبرگزاری ها نیز مطرح شد و این در حالی است که چندین گروه خبری و تصویری صداو سیما از جمله خبرنگاران واحد مرکزی خبر، شبکه خبر، یک گروه مستند ساز از این رسانه و خبرنگار و عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی در این سفر حضور دارند. قطعا حضور این عزیزان خبرنگار در سفر فوق امری بجا و شایسته است ، اما سخن اینجاست که برخورد دوگانه با رسانه ها و حذف از فهرست خبرنگاران اعزامی آنهم یک روز قبل از سفر چه مفهوم و توجیهی می تواند داشته باشد؟

اهالی رسانه می دانند چنین سفرهایی به علت فشردگی برنامه ها به هیچ عنوان تفریحی محسوب نمی شود و اتفاقا این خبرنگاران هستند که باید بیش از سایر میهمانان تلاش و دوندگی کنند تا اخبار مربوط به ریاست محترم جمهوری را به بهترین وجه و سریعترین زمان به رسانه های خود مخابره نمایند.

اکنون ؛ سئوالی که ذهن را به خود مشغول می کند این است که مسئولان امور رسانه ای بالاترین نهاد اجرایی کشور به مقوله خبر و خبرنگار با چه دیدی نگاه می کنند، آیا این نوع برنامه ریزی شایسته ارتباط رسانه ها با نهاد ریاست جمهوری است؟

همه جهانیان و کارشناسان امر واقفند که خبر و رسانه از جایگاه تاثیرگذاری در امور مختلف جهان برخوردار است به گونه ای که مقامات برخی از کشورها برای انعکاس اقدامات خود و اطلاع رسانی دقیق در سفرهای خارجی و داخلی از تعداد بالای خبرنگاران کشور خود استفاده می کنند . ولی متاسفانه در کشورمان این روش به گونه ای دیگر اعمال می شود و به علت حضور محدود خبرگزاری ها و رسانه های داخلی در مقاطع حساس و سفرهای مهم مقامات، خبرگزاری های خارجی، اغلب خبرهای نادرست و یا با مقاصد و اغراض خاص را به گوش افکار عمومی می خوانند و از خلاء موجود بیشترین استفاده ها (یا سوء استفاده ها) را نیز می برند.

حال آنکه خبرنگاران داخلی می توانند با حضور خود در پوشش اخبار مهم به عنوان یک منبع مانع از انتشار اخبار نادرست و با اغراض سیاسی در جهان شوند.

قطعا سفری که رئیس جمهور پیش از عزیمت خود در فرودگاه تقویت روابط دو جانبه و بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان را از جمله اهداف سفر می داند و امیدوار است با پیش بینی های انجام شده این سفر مقدمات جهش بزرگتری در توسعه و ارتقای سطح مناسبات ایران با این کشورها را فراهم کند ، نیازمند چنین فضایی است.

دکتر احمدی نژاد همچنین کشورهای مقصد را کشورهای مهمی می داند و می گوید: هر کدام از این کشورها نقش تعیین کننده ای در منطقه خود ایفا می کنند. روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشورها در زمینه های گوناگون صمیمی ، پایدار و رو به گسترش است.

رئیس جمهور در ادامه حجم همکاری های اقتصادی ، فرهنگی و تجاری کشورمان با این کشورها را نسبتا بالا عنوان می کند و می گوید: در جریان این سفر موافقتنامه ها و پروژه های گوناگونی در بخش های انرژی ، سرمایه گذاری ، تجارت و همکاری های علمی وصنعتی به امضاء خواهد رسید .

اما با وجود مهم بودن اخبار این سفر و دیدگاه رئیس جمهور محترم نسبت به این موضوع، ظاهرا مسئولان امور رسانه های ریاست جمهوری به گونه ای دیگر به این مقوله می اندیشند. یا به اهمیت موضوع واقف نیستند و یا پوشش تلویزیونی و مستند سازی صداو سیما و خبرگزاری دولت را کافی می دانند و وجود نگاه تیز بین خبرنگاران خبرگزاری های مملکت را چندان ضروری نمی بینند. خبرنگارانی که البته در سفرهای استانی زحمات طاقت فرسایی می کشند و دست آخر هم فلان مشاور دولت مزدشان را با حملات و نیش ها و طعنه ها می دهد!

همچنین شنیده شده با وجود اینکه بهانه عدم همراهی خبرنگاران برخی خبرگزاریها (!) کمبود جا عنوان شده ولی با این حال از برخی دیگر از رسانه های کشور تعدادی افراد در این سفر حضور دارند که نگاه غیر متعادل برنامه ریزان این سفر را بیشترنمایان می کند.

در نهایت با توجه به حساسیت واهتمام دولت درانعکاس فعالیتهایش بویژه در آستانه شروع بکار دولت دهم، انجام چنین اقدامی نه تنها فاصله ارباب جراید را با اقدامات دولت بیشتر می سازد بلکه از سوی دیگر این اقدام که پیش از این نیز به شکل هایی متفاوت از سوی اداره امور رسانه های ریاست جمهوری برای برخی خبرگزاری ها مسبوق به سابقه است ، به برخی شبهات دامن می زند و پیوند محکم مراکز اطلاع رسانی را به عنوان چشمان تیز بین جامعه با دولتمردان را سست می گرداند.