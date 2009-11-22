درویش پور به مدال طلا رسید/ تیم ایران نایب قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز آخر رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا سه تکواندوکار تیم کشورمان موفق به کسب سه نشان طلا، نقره و برنز شدند.

در وزن دهم (88+ کیلوگرم) علیرضا درویش‌پور بعد از یک دور استراحت توانست نماینده قزاقستان را شکست داده و گام به دور نیمه‌نهایی بگذارد. او در این مرحله با شکست نماینده کره جنوبی به فینال رسید و موفق شد حریفی از تایلند را نیز شکست دهد تا دومین مدال طلای ایران را در این رقابت‌ها به ارمغان آورد.

در وزن هفتم (68- کیلوگرم) فرزاد ذوالقدر از تیم ایران سوم شد. او بعد از یک دور استراحت از سد نماینده قطر گذشت و گام به دور نیمه‌نهایی گذاشت. ذوالقدر در این مرحله به تکواندوکاری از کره جنوبی باخت و مدال برنز گرفت.

حسام گل محمدی دیگر مدال آور تیم ایران در مسابقات امروز بود که موفق شد مدال نقره وزن چهارم (55- کیلوگرم) را از آن خود کند. این تکواندوکار نوجوان ابتدا نماینده اردن را مغلوب کرد و در ادامه از سد حریفی از لبنان گذشت. او در دور نیمه‌نهایی نماینده ازبکستان را برد و فینالیست شد اما در فینال به حریفی از کره جنوبی باخت و بر سکوی دوم آسیا ایستاد. در این وزن نماینده کره جنوبی قهرمان شد و نمایندگان تایوان و ازبکستان سوم مشترک شدند.

در پایان مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا و در مجموع بخش‌های دختران و پسران تیم کره جنوبی با 9 مدال طلا، 4 نقره، 4 برنز و 148 امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد، تیم ایران با 4 مدال طلا، 4 نقره، 6 برنز و 102 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم تایلند با 4 مدال طلا، 4 نقره، 2 برنز و 88 امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.

این در حالی بود که در بخش مردان، کره جنوبی با 5 مدال طلا، 2 نقره، 2 برنز و 81 امتیاز، تیم ایران با 2 طلا، 4 نقره، 4 برنز و 65 امتیاز و تیم تایلند با 3 طلا، یک نقره، 2 برنز و 51 امتیاز رده‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

بهترین‌های جام پنجم

در پایان این مسابقات "تیم هون" از کره جنوبی در بخش پسران و "سریک راوایا تانا وانگ" از تایلند در بخش دختران به عنوان فنی‌ترین تکواندوکاران معرفی شدند. ماشوگوآنگ از چین به همراه پروانه تهرانی از ایران نیز عنوان برترین مربیان این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

سیروس رضایی از ایران و پارک سو هیون از کره جنوبی به عنوان داوران برتر این دوره از مسابقات انتخاب شدند و عنوان تیم اخلاق نیز به تیم‌های مردان ژاپن و زنان ازبکستان رسید.