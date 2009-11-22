زندی هنوز از استیل آذین جدا نشده است / خاطر ما و کریمی آسوده شد

حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص اردوی تیم فوتبال استیل آذین در امارات گفت: در این اردو همه امکانات و شرایط برای آماده سازی تیم فراهم بود و دیدارهای تدارکاتی مناسبی را برگزار کردیم که جا دارد برای فراهم آوردن این شرایط از مدیریت باشگاه به ویژه آقای مهاجرانی تشکر کنم.

وی در ادامه افزود: تنها مشکل ما در اردوی امارات عدم همراهی برخی بازیکنان در روزهای ابتدایی اردو بود که خوشبختانه همه بازیکنان به غیر از حامد کاویانپور پس از 2 روز به جمع ما ملحق شدند.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در خصوص دلایل غیبت حامد کاویانپور در اردوی امارات گفت: کاویانپور مشکل مالیاتی داشت و نتوانست تا پیش از سفر تیم استیل آذین به امارات آن را برطرف کند به همین خاطر در تهران ماند و ما را همراهی نکرد. البته به او برنامه داده بودیم تا در تهران بصورت اختصاصی تمرین کرده و خود را آماده کند.

وی در خصوص حضور علیرضا واحدی نیکبخت در تیم فوتبال استیل آذین گفت: نیکبخت بازیکنی شناخته شده در فوتبال ایران است که توانایی فنی او بر هیچ کس پوشیده نیست. او توانایی فنی بالایی دارد و برای بازگشت دوباره به میدان باید از نظر بدنی به شرایط ایده‌ال برسد.

استیلی ادامه داد: نیکبخت برای حضور در ترکیب تیم استیل آذین باید بیشتر کار کند. فکر نمی کنم او در آغاز نیم فصل دوم شرایط حضور در میدان را پیدا کند اما رفته رفته به شرایط ایده‌ال می رسد و ما را در مسابقات لیگ همراهی خواهد کرد.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در خصوص جدایی فریدون زندی از تیم فوتبال استیل آذین نیز به خبرنگار مهر، گفت: او هنوز از تیم استیل آذین جدا نشده است. ما بیلان کاری تمامی بازیکنان استیل آذین در نیم فصل اول را بررسی کرده ایم. متاسفانه زندی به خاطر مصدومیت و دور بودن از شرایط ایده‌ال بدنی نتوانست در نیم فصل اول عملکرد مناسبی داشته باشد.

وی افزود: ما در کمیته فنی باشگاه استیل آذین عملکرد زندی را بررسی کرده‌ اما برای جدایی یا ماندن او در تیم تصمیم گیری نکردیم. در این خصوص تصمیم گیرنده اصلی آقای مهریزی مدیرعامل باشگاه است. من نظر خود در مورد زندی را به مدیریت باشگاه می گویم، اینکه چه تصمیمی درخصوص این بازیکن اتخاذ شود، با ایشان است.

استیلی همچنین در خصوص چگونگی حضور رضا عابدیان در کادر فنی تیم فوتبال استیل آذین گفت: از آنجائیکه کادر فنی تیم استیل آذین نیاز به یک مربی داشت و نمی شد در این فرصت اندک مربی تازه‌ای را استخدام کرد، تصمیم به انتخاب رضا عابدیان گرفتیم. تفکرات او به ما نزدیک است و از سوی دیگر با بازیکنان و مربیان تیم ارتباط خوبی دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عابدیان تا زمان انتخاب سرپرست به عنوان مربی و سرپرست در تیم فوتبال استیل آذین حضور خواهد داشت، در خصوص شرایط این تیم در نیم فصل دوم گفت: تیم استیل آذین برای فصل نهم لیگ برتر خیلی دیر جمع شد با این وجود افت هفته‌های میانی نیم فصل اول را با نتایج خوب در هفته‌های پایانی جبران کرد. امیدوارم این روند را در نیم فصل دوم نیز ادامه دهیم و حتی بهتر از نیم فصل اول بازی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین با ابراز خرسندی از ادامه حضور علی کریمی در این تیم گفت: با ماندن کریمی در استیل آذین پرونده حضور او در پرسپولیس بسته شد. حالا خیال ما و کریمی آسوده شد و با آرامش بیشتر تیم استیل آذین را همراهی خواهیم کرد.

استیلی درخاتمه تصریح کرد: استیل آذین تیمی است که برای اولین بار حضور در لیگ برتر را تجربه می کند. ما در اولین تجربه لیگ برتری خود ابتدا به ماندن در این مسابقات فکر می کنیم، سپس کسب رتبه‌ای خوب در جدول رده بندی و در نهایت ایستادن در یکی از سکوهای بالای جدول.