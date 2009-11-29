برگزیدگان جشنواره فیلم پروین معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیشب و در مراسم پایانی این جشنواره که با حضور خسرو سینایی، بهرام بیضایی، فرح اصولی، هومن سیدی، کمال تبریزی، محمدرضا اصلانی و آزاده صمدی برگزارشد، برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی و تقدیر شدند.

* بخش بین‌الملل

جوایز این بخش با حضور مهرداد بذرپاش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان، ‌دکتر پورحسین مدیر شبکه چهار ، بهمن حبشی، سید احمد میرعلایی مدیرعامل بیناد سینمایی فارابی و مازیار رضاخانی دبیر جشنواره پروین اعتصامی اهدا شد.

با تقدیر از فیلم گل آفتابگردان؛ تندیس پروین زرین، دیپلم افتخار و مبلغ هزار یورو به مریم صادقی‌زاده برای کارگردانی فیلم "لباسی برای صدف" به عنوان بهترین فیلم داستانی از ایران تعلق گرفت.

تندیس زرین، دیپلم افتخار و مبلغ هزار یورو به کاترین غلامی برای کارگردانی فیلم "خانه من کجاست؟" به عنوان بهتری فیلم مستند از ایران اهدا شد.

تندیس پروین زرین، دیپلم افتخار و مبلغ هزار یورو به لیلا پاکالینتا برای کارگردانی فیلم "سکوت" به عنوان بهترین فیلم تجربی از کشور لاتویا اهدا شد.

تندیس پروین زرین، دیپلم افتخار و مبلغ هزار یورو به آناسامویلویچ برای کارگردانی فیلم "حقه بازی" به عنوان بهترین فیلم پویانمایی از کشور آلمان داده شد.

تندیس پروین زرین، دیپلم افتخار و هزار و پانصد یورو به صالیحا آیسان برای کارگردانی فیلم دختر مادرم از انگلستان تعلق گرفت.

تندیس پروین زرین، دیپلم افتخار و پانصدهزار ریال به آرزو برادران ابراهیمی برای فیلم "فرشتگان آلوده صورت" از ایران به عنوان بهترین مستند بازسازی اهدا شد.

* بخش نگاه نو

این جوایز با حضور سیدهادی منبتی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و ناصر باکیده مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران اهدا شد.

تندیس پروین زرین، دیپلم افتخار و مبلغ پانصدهزار ریال به طاهره حسن‌زاده برای کارگردانی فیلم "من بر زمین سنگین شدم" به عنوان بهترین فیلم داستانی اهدا شد.

تندیس پروین زرین، دیپلم اقتخار و مبلغ سیصد هزار ریال به م‍گان ایلانلو برای فیلم "آسمان امن است" به عنوان بهترین فیلم مستند داده شد.

دیپلم افتخار جشنواره به کاترین غلامی برای "چقدر باید پرداخت؟" اهدا شد.

* بخش سیمین

این جوایز با حضور زهرا حق شعار مدیر روابط عمومی بانک دی، فرناز قیصری‌پور مدیر اجرایی جشنواره، احمد سالاری مدیر برنامه عمران سازمان ملل متحد، آنتونینو دلئو نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران و دکتر مجید جوزانی مدیر عامل خانه هنرمندان اهدا شد؛

تندیس نیلوفر سیمین، دیپلم افتخار و سه میلیون ریال به پوپک مظفری برای فیلم "کلاس سوم" به عنوان بهترین کارگردان زن اهدا شد.

تندیس نیلوفر سیمین، دیپلم افتخار و سه میلیون ریال به ناهید و سپیده شمس برای فیلمنامه فیلم "با انگشت‌های دستم زندگی می‌کنم" به عنوان بهترین فیلمنامه‌نویسان زن تعلق گرفت.

تندیس نیلوفر سیمین، دیپلم افتخار و سه میلیون ریال به فرشته ملاجان برای تدوین فیلم "سمفونی شب" به عنوان بهترین تدوین‌گر زن داده شد.

تندیس نیلوفر سیمین، دیپلم افتخار و سه میلیون ریال به خانم هستی محمایی برای بازی در فیلم "سمفونی شب" به عنوان بهترین بازیگر زن تعلق گرفت.

تندیس نیلوفر سیمین، دیپلم افتخار و سه میلیون ریال به ریتا ابراهیمی برای تصویربرداری فیلم‌های "آسمان امن است" و "شمارش معکوس" به عنوان بهترین تصویربردار زن اهدا شد.

تندیس نیلوفر زرین، دیپلم افتخار و مبلغ ده میلیون ریال به سالم صلواتی برای کارگردانی "رویاهای برفی" به عنوان بهترین فیلم داستانی و تندیس نیلوفر زرین و دیپلم افتخار و مبلغ ده میلیون ریال به خاطره حناچی برای کارگردانی "شمارش معکوس" به عنوان بهترین فیلم مستند (با تقدیر از فیلم‌های رویای سنجافک و مثل)

تندیس نیلوفر زرین، دیپلم افتخار و ده میلیون ریال به زهرا سلیمی برای کارگردانی فیلم "زمستان بود" به عنوان بهترین فیلم تجربی و تندیس نیلوفر زرین، دیپلم افتخار و ده میلیون ریال به رضا فرهمند برای کارگردانی فیلم "خیابان خانه من است" به عنوان بهترین نگاه ملی به معضلات اجتماعی داده شد.

تندیس نیلوفر زرین، دیپلم افتخار و ده میلیون ریال به آناهیتا قزوینی‌زاده برای کارگردانی فیلم "باد هرکجا بخواهد می‌وزد" به عنوان جایزه ویژه هیئت داوران اهدا شد.

تندیس نیلوفر زرین، دیپلم افتخار و 15میلیون ریال به هومن سیدی برای کارگردانی فیلم "تمام وسایل شخصی من جابه جا شده" به عنوان بهترین فیلم جشنواره تعلق گرفت.

* جوایز تشویقی بخش سیمین

این جوایز با حضور گلاره مستشاری مدیربرنامه‌های مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران، حمیدرضا دیبایی مدیر روابط عمومی معاونت سینمایی، کیانوش غریب‌پور مدیر هنری جشنواره، شفیع آقامحمدیان مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و شادمهر راستین عضو هیئت انتخاب جشنواره داده شد.

دیپلم افتخار جشنواره و مبلغ سه میلیون ریال به بابک خرم دین برای کارگردانی فیلم "بوربیجاده رنگ"، دیپلم افتخار و مبلغ سه میلیون ریال به حسین شمس برای کارگردانی فیلم "برای کار"، دیپلم افتخار و میلغ سه میلیون ریال به سودابه مرادیان برای کارگردانی فیلم "ماشین روز قیامت" ، دیپلم افتخار و مبلغ سه میلیون ریال به ناهید و سپیده شمس برای کارگردانی فیلم "با انگشت‌های دستم زندگی می‌کنم" و دیپلم افتخار جشنواره به مینا مشهدی مهدی برای تحقیق و نگارش فیلم "وایو" اهدا شد.

* جایزه وی‍ژه نظرسنجی از 130 چهره فرهنگی و هنری کشور

تندیس پروین زرین و دیپلم افتخار به بهرام بیضایی برای خلق "باشو غریبه کوچک" به عنوان بهترین فیلم با موضوع بازتاب نقش اجتماعی زن درسینما ، تندیس پروین زرین و دیپلم افتخار به مهری شیرازی به عنوان طراح گریم، تندیس پروین زرین و دیپلم افتخار به هایده صفی‌یاری به پاس دوران فعالیت پرثمر ایشان درسینما در آثاری چون آ‍ژانس شیشه‌ای، عروس آتش، چهارشنبه سوری، لاک پشت‌ها هم پرواز نمی‌کنند، روبان قرمز، درباره الی... (به عنوان تدوین‌گر) اهدا شد.