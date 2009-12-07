سامانه های حمل و نقل هوشمند در پایتخت گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حجت الله بهروز افزود: از سامانه های حمل و نقل هوشمند با مفهوم استفاده از رایانه، سنسورها، فناوریهای ارتباطات و الکترونیک و راهبردهای مدیریتی برای بهبود ایمنی و کارآیی سامانه حمل و نقل نیز یاد می شود.

وی افزایش و گسترش جریان و جابجایی ترافیک، بالا بردن ایمنی مسافران و ارتقای کارآیی سیستمهای حمل و نقل و فناوری آنها را از جمله اهداف اصلی سامانه های حمل و نقل هوشمند برشمرد و گفت: ایجاد محیط مناسب برای تجارت سیستمهای حمل و نقلی و کاهش مصرف انرژی و هزینه های ناشی از خسارت بر محیط زیست از دیگر هدفهای این سامانه ها به شمار می آید.

بهروز با اشاره به اینکه هر سامانه حمل و نقل هوشمند شامل زیرسیستمها و جریان اطلاعاتی بین آنها است، تصریح کرد: زیر سیستمها خود شامل سیستمهای مرکزی، تجهیزات محلی، تجهیزات خودرویی اند و جریان اطلاعاتی بین زیر آنها نیز شامل اطلاعات ترافیکی، وقایع، داده های نظارتی و داده های سنسورهای ترافیکی است.

وی مجموعه خدمات سامانه های حمل و نقل هوشمند را 32 خدمت در قالب 8 گروه برشمرد و اضافه کرد: نخستین بخش، مدیریت سفر و حمل و نقل است که شامل اطلاع رسانی در مسیر به راننده، راهنمایی در مورد مسیر سفر، اطلاع رسانی خدمات به مسافر، کنترل ترافیک، مدیریت سوانح، تست و کشف آلاینده ها، مدیریت تقاضای سفر، اطلاع رسانی قبل از سفر، استفاده از خودرو و تقاطع ریل با جاده است.

بهروز عملیات حمل و نقل عمومی را به عنوان دومین بخش نام برد و اظهار کرد: این بخش شامل مدیریت حمل و نقل عمومی، اطلاع رسانی بین راهی، حمل و نقل ویژه و امنیت سفرهای عمومی است که بخش پرداخت الکترونیکی را هم باید به آن افزود.

وی چهارمین بخش را عملیات وسایل نقلیه تجاری عنوان کرد و گفت:‌ این بخش شامل ترخیص الکترونیکی خودروها، بررسی خودکار ایمنی راه، نظارت ایمنی در خودرو، فرایند اداری خودروها، حمل و نقل مواد پرخطر و مدیریت ناوگان خودروها است.

بهروز از مدیریت اورژانس شامل امنیت شخصی و اعلام وضعیت اضطراری و مدیریت خودروهای اورژانس به عنوان پنجمین بخش نام برد و اضافه کرد: ششمین بخش سامانه های پیشرفته ایمنی و کنترل وسایل نقلیه است.

وی با اعلام اینکه خدمات این بخش شامل جلوگیری از برخورد طولی، برخورد از پهلو و برخورد در تقاطعها، افزایش دید، هشدارهای ایمنی، جلوگیری از تصادف و مدیریت خودکار است، اضافه کرد: بخشهای هفتم و هشتم شامل مدیریت اطلاعات و داده ها و مدیریت سیستم، نگهداری و ساخت است.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه توسعه سامانه های حمل و نقل هوشمند در دستور کار مدیریت شهری تهران قرار دارد، گفت: با توجه به گسترش این سیستمها انتظار می رود استفاده از خدمات 32 گانه قابل ارائه از طریق سامانه های حمل و نقل هوشمند در پایتخت امکان پذیر شود.