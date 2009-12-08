نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه شریف افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی شریف به منظور ارائه دستاوردهای علمی خود اقدام به برگزاری هفته پژوهش و فناوری از 17 تا 19 آذرماه جاری کرده است.

صبح امروز همزمان با افتتاح نمایشگاه دستاوردهای علمی، از سه طرح پژوهشی شامل "کمپرسور گاز سوز خانگی NGN،" "فیلتر فتوکاتالیستی هوا"، " سیستم تولید رمز یک بار مصرف مبتنی بر تلفن همراه" رونمایی می شود علاوه بر این سه محصول، 100 محصول فناورانه نیز در نمایشگاه عرضه می شود.

طرحهای پژوهشی برتر در حوزه کاربردی و ارتباط با صنعت، برترین استاد در زمینه پژوهش و فناوری، بزرگترین شریک تجاری، برترین شرکت دانش بنیان، دانشجوی برتر، مقاله برتر و چهره ماندگار برتر نیز در روز چهارشنبه 18 آذرماه طی مراسمی معرفی و تقدیر می شوند.