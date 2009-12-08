احزاب از تفرقه افکنی در جامعه دست بردارند

محسن یحیوی عضو جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: احزاب خود با مطرح کردن مسائل مختلف موجب بروز تفرقه در جامعه می شوند.

وی با بیان اینکه برای بسیاری از احزاب و گروههای سیاسی مصلحت کشور مهم نیست، ادامه داد: بسیاری از آنان مصلحت حزبی و گروهی خود را جایگزین مصالح کشور کرده اند و به همین دلیل زمینه های بروز تفرقه افکنی در کشور را فراهم می کنند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: وحدت زمانی در جامعه ایجاد می شود که آرمانی واحد در جامعه به وجود آید و همه در جهت این آرمان واحد گام بردارند.

یحیوی تصریح کرد: دشمنان کشور وحدت ملت و گروههای سیاسی را موجب شکست خود می دانند.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه بروز تفرقه در میان جامعه مغایر با امنیت ملی و مصلحت نظام است، گفت: اگر گروهها و احزاب سیاسی هدف واحدی را مد نظر قراردهند، می توان زمینه های بروز و ظهور وحدت در جامعه را مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: برخی از افراد، با پرهیز از اتهام زنی به مسئولان نظام، زمینه را برای شادی دشمن و بی اعتمادسازی مردم به مسئولان رده بالای کشور فراهم نکنند.

یحیوی تاکید کرد: احزاب، از لجاجت بر روی مسائلی که به صلاح کشور نیست، دست بردارند و مصلحت کشور و جامعه را به مصلحت های گروهی و حزبی ترجیح دهند تا به سوی فضای وحدت در جامعه گام برداریم.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات تهمت زنندگان به سران نظام، کسانی اند که خود را دلسوز نظام نیز می خوانند، افزود: این افراد با کج فهمی در برخی مسائل موجب دامن زدن به فضای تفرقه در جامعه می شوند و بهتر است حداقل با گوش دادن به بیانات مقام معظم رهبری در این زمینه، به این اختلافات خاتمه دهند.