بررسی لیگ برتر کشتی در رادیو ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "جهان ورزش" چهارشنبه 18 آذرماه ساعت 15به صورت زنده با کارشناسی پیر ایرانی و میرزا شفیع به نقد، بررسی و تحلیل لیگ برترکشتی فرنگی میپردازد. در برنامه این هفته "جهان ورزش" که اختصاص به کشتی فرنگی دارد با مسئولان، مربیان، کارشناسان و ورزشکاران درباره کیفیت و کمیت لیگ برتر کشتی فرنگی صحبت میشود.
برنامه "ورزش در رسانههای جهان" جدیدترین اخبار مطبوعات معتبر ورزشی جهان را هرشب از ساعت 22:30 پخش میشود. نگاهی به سایتها و روزنامههای ورزشی جهان، تقویم ورزشی، آخرین مصاحبههای چهرههای شناخته شده ورزش دنیا و رویدادهای ورزشی مهم روز از دیگر آیتمهای این برنامه است.
رادیو ورزش دیدار مرحله مقدماتی بین دو تیم دینامو کیف – بارسلونا از سری مسابقات فوتبال جام باشگاههای اروپا را چهارشنبه شب از ساعت 23:15 پخش میشود.
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