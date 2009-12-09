مناطق شمالی تهران آماده مقابله با تغییر وضعیت جوی است

به گزارش خبرنگار مهر، مناطق شمالی تهران از صبح چهارشنبه با بارش برف مواجه بود به طوری که بنا به گفته مسئولان راهنمایی و رانندگی این مناطق به دلیل ترافیک سنگین قفل شد.اما شهرداری مناطق شمالی تهران پیش از این نیز آماده رویارویی با تغییر وضعیت جوی بودند به طوری که شن ریزی در مناطق یک، دو و سه آغاز شده و ادامه دارد.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک تهران از توزیع و جانمایی 350 هزار کیسه شن به منظور خدمات رسانی به موقع و پاکسازی سریع معابر خبر داد و گفت: با کاهش دمای هوا، ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی منطقه در 13 سایت منطقه مستقر شده اند و بیش از یکهزار نیروی انسانی آماده انجام عملیات خدمات رسانی و پاکسازی معابر هستند.

محمدهادی امرالهی افزود: امسال 21 دستگاه گریدر، 14 لودر، 16 باب کت، 3 بیل مکانیکی، 22 کامیون، 35 نیسان، 61 خاور، 24 تیغه برف روب، 20 نمک پاش، 20 تیغه بابکت و نیسانی برای برف روبی در منطقه یک در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در شهرداری تهران افزود: 600 مخزن زرد رنگ در سطح منطقه جانمایی شده و در آن کیسه های شن مخصوص در رنگهای قرمز، زرد و سفید دپو شده است.

وجیه الله آقاتقی شهردار منطقه 3 تهران نیز با اعلام آمادگی کامل این منطقه برای سهولت در رفت و آمد شهروندان گفت: هم اکنون 12 سایت برف روبی و 6 سایت اصلی در سطح نواحی ششگانه آماده همکاری برای برف روبی هستند.

21 دستگاه گریدر، 14 لودر، 16 باب کت، 3 بیل مکانیکی، 22 کامیون، 35 نیسان، 61 خاور، 24 تیغه برف روب، 20 نمک پاش، 20 تیغه بابکت و نیسانی برای برف روبی در منطقه یک در نظر گرفته شده است شهردار منطقه یک

این مقام مسئول در شهرداری تهران افزود: استفاده از تجهیزات و نیروی موتوری سنگین و بهره گیری از توان مناسب نیروی انسانی، احیا 25000 تن شن و نمک، تهیه 5000 تن شن و نمک اضافی، تهیه 50000 کیسه رنگی شن و نمک و استقرار 250 عدد مخزن زرد رنگ و همچنین تجهیز سایتهای برف روبی و برف تکانی از سوی اداره فضای سبز از دیگر اقدامات این منطقه است.

آقا تقی در رابطه با برنامه ریزیهای صورت گرفته افزود: نمودار بارندگی برف و باران از سال 84 تا 87 مورد بررسی قرار گرفته و ضمن شناسایی نقاط مشکل ساز در منطقه علاوه بر مشخص نمودن کلیه محلهای دپوی شن و نمک کلیه اکیپهای مستقر در نواحی به تفکیک خیابان و کوچه جهت تسریع و سهولت خدمت رسانی تعیین شده اند.

پیش از این نیز معاون خدمات شهری شهرداری تهران به گفته بود: 120 ستاد برفی روبی در شهر تهران با استفاده از تجارب سالهای گذشته و رفع نقاط ضعف فعالیت خود را آغاز کرده اند.

حسین کلخورانی با بیان اینکه دستورالعمل ارائه خدمات شهری در روزهای برفی به تمامی نواحی و مناطق شهرداری ارسال شده است تاکید کرد: فعالیت ستادهای برف روبی در لایه های مختلف انجام می شود که در لایه نخست شهرداریهای نواحی با استفاده از امکانات در اختیار خود به برف روبی معابر می پردازند.