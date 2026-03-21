با طلوع نوروز ۱۴۰۵ و آغاز سالی نو، ملت ایران با رهنمودهای راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، همراه شدند؛ رهنمودی که امسال با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» ترسیم شده است.

این نامگذاری، پیامی چندلایه و عمیقاً راهبردی دارد: اقتصاد مقاومتی به‌عنوان الگویی بومی و هوشمند برای عبور از چالش‌های تحریم، نوسانات بازار و فشارهای خارجی؛ وحدت ملی به‌مثابه سرمایه اجتماعی بی‌بدیل برای هم‌افزایی همه اقشار، احزاب و گروه‌ها در مسیر پیشرفت؛ و امنیت ملی به‌عنوان زیرساخت ضروری برای ثبات، جذب سرمایه و توسعه پایدار.

در شرایطی که منطقه غرب آسیا کانون تحولات پیچیده ژئوپلیتیک است و اقتصاد جهانی با شوک‌های متعددی روبه‌روست، ایران نیازمند آن است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، مدیریت هوشمند منابع و همبستگی ملی، مسیر رشد و اقتدار را با گام‌های استوار طی کند.