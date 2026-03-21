حسینی: مسیر توسعه اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی، نماینده مردم عباس آباد، رامسر و تنکابن در مجلس، با اشاره به انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی، در سایه وحدت و امنیت ملی» از سوی مقام معظم رهبری، ضمن آرزوی پیروزی برای ملت ایران در سال ۱۴۰۵ و تسلیت فقدان رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای و شهادت فرماندهان نظامی، همین‌طور تبریک جهت انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفت: رهبر عزیزمان همچون رهبر فقید و شهیدمان با نکته‌بینی و نکته‌سنجی محور را بر اقتصاد قرار دادند. منتها انتخاب و احیای اقتصاد مقاومتی، اگرچه مختص زمان جنگ نیست، ولی در شرایط جنگ نیز اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

نماینده مردم عباس آباد، رامسر و تنکابن در مجلس ادامه داد: همچنین این شعار مزین به دو عبارت «در سایه وحدت ملی» و «امنیت ملی» بود که بسیار حائز اهمیت است، چراکه به اصطلاح «دولت هم از اتفاق خیزد» بنابراین این اتفاق و وحدت است که می‌تواند سرمایه اجتماعی ما را برگرداند؛ سرمایه‌ای که به میزان قابل توجه مخدوش شده بود، ولی وقایع اخیر پرده از حقایق گشود و یک بار دیگر ملت ایران به سمت یکپارچگی و انسجام هرچه بیشتر حرکت کرد. این وحدت ملی، که در کلام رهبر شهیدمان هم به ویژه در سخنرانی‌های اخیر ایشان بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، دستمایه و سرمایه بزرگ اجتماعی ما خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید در سال ۱۴۰۵ ملاحظاتی در حوزه اقتصاد داشته باشیم، بیان کرد: اولین نکته، اهمیت اقتصاد دفاعی در شرایط جنگی و دفاعی است. طراحی و مدیریت اقتصاد تحت جنگ نظامی حساسیت‌ها و ملاحظات خاص خود را دارد و باید پایبند اصولی همچون تعادل منابع و مصارف و کارایی باشد؛ اصولی که مختص عصر صلح نیست بلکه در شرایط جنگی هم باید رعایت شود. البته ممکن است در اولویت‌ها و تخصیص منابع به سرفصل‌های مختلف، نیاز به تغییر داشته باشیم. به هر حال بودجه ۱۴۵۰ ابلاغ شده، اما انعطاف‌هایی در اصول بودجه‌نویسی در حوزه تخصیص وجود دارد و حتما مجلس شورای اسلامی به این موارد توجه خواهد داشت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: لازم است حمایت مضاعفی از نیروهای مسلح انجام شود، چه در تأمین مخارج جاری عادی و چه تقویت بنیه دفاعی، تا آنها بتوانند به‌طور مقتدرانه بر دشمن تأثیر بگذارند و از کشور حمایت کنند. همچنین ممکن است جنگ طولانی شود و باید آمادگی داشته باشیم که فعالیت‌هایمان در شرایط جنگی ادامه یابد. بنابراین ضمن حمایت از نیروهای مسلح، نباید فراموش کنیم، پیروزی ما در این جنگ مستلزم یک اقتصاد پویا، مولد و صرفه جو است. ما نیاز داریم همانطور که به بازسازی زیر ساخت ها توجه می کنیم به بازسازی ظرفیت های از دست رفته نیز توجه داشته باشیم. ما در شرایط موجود نیاز داریم از نااطمینانی در اقتصاد جلوگیری کنیم و همانطور که مردم را به صحنه سیاست و دفاع از کشور جذب می کنیم، به عرصه تولید، صادرات و فعالیت‌های مولد نیز جذب کنیم.

حسینی در ادامه گفت: خوشبختانه برنامه‌های خوبی در سطح دولت پیگیری می‌شود و تجربه جنگ ۱۲ روزه مؤید این موضوع است، اما نیاز به تکمیل و توسعه دارد. همچنین در هفته گذشته جلساتی با حضور برخی از روسای کمیسیون ها به ریاست نایب رییس مجلس برگزار شد و در این جلسات نیز برنامه ریزی های مناسبی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: علاوه بر آن، ضمن آنکه ما باید به اقتصاد مقاومتی توجه داشته باشیم، تخصیص منابع و اولویت‌ها در بودجه و بخش دولتی را به‌دقت بررسی کنیم، نباید از یاد ببریم که اقتصاد باید با چرخه‌های خود جریان داشته باشد تا مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و تامین منابع نیز جبران شود.

حسینی اظهار کرد: همچنین همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید فرمودند، در سایه وحدت ملی ان‌شاءالله امنیت ملی کشور را ارتقا خواهیم بخشید. در این مسیر، توجه به اقتصاد مقاومتی که همان‌گونه که در گذشته مطرح شده، درون‌زا بوده و در عین حال قابلیت برون‌گرایی دارد، فعالیت های خودمان را دنبال خواهیم کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما حتی باید در عرصه تجارت خارجی، چه در بخش کالا و خدمات و چه در بازارهای مالی، حضور فعال داشته باشیم و طراحی‌های جدیدی انجام دهیم. برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۵ را در دست داریم، اما قطعاً نیاز است با رعایت اصولی که بیان شد، کار را ارتقا دهیم.

وی در پایان ضمن آرزوی بهروزی و پیروزی برای هموطنان گفت: همین‌جا اعلام می‌کنم که کمیسیون اقتصادی به وظایف ذاتی خود در بخش تقنین، نظارت و همچنین تسهیل و پیگیری رفع برخی تنگناها، موانع و خسارت‌ها مصمم و پایبند خواهد بود و این اقدامات به اجرا در خواهد آمد.